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    他遇詐3秒鐘損失140萬！警逮車手只追回3萬4

    警方逮捕取款車手。（記者蔡清華翻攝）

    警方逮捕取款車手。（記者蔡清華翻攝）

    2021/06/11 09:16

    〔記者蔡清華／高雄報導〕近來防疫期，多數民眾宅在家少外出，透過市內電話的詐騙案猖獗，高市楠梓區一市民，3秒鐘損失140萬元，警埋伏逮捕26歲宋嫌，查扣贓款3萬4千元。

    警方調查，6月9日被害人於早上10時許在家中市內電話接獲自稱中華電信行政人員來電，告知被害人其電話涉及販毒洗錢案，目前案已由「王主任」調查，如要證明無犯法要提供相當的金額給法院監管。

    被害人感覺非常驚愕，大約30分鐘後，自稱林警官之人表示會從台北下來取錢拿去台北法院，被害人於是自郵局提領1百萬元，銀行提領40萬元，下午2時跟林警官約定自家大樓門口交付，過程不到3秒鐘，140萬元即煙消雲滅。

    詐騙集團食髓知味，不斷聯繫被害人，稱要與被害人對帳，再度要求提供帳戶內金額，要求10日早上10時交付，被害人報警後，楠梓分局立即統合偵查隊、派出所警力組成專案小組，於交付地點埋伏，趁面交之際一擁而上，逮捕宋嫌，查扣身上3萬4千元，手機等證物。

    楠梓分局呼籲，民眾如果接獲詐騙關鍵詞「監管帳戶、解除分付款、健保卡遭盜用、電話費未繳」，應立即聯繫反詐騙165或就近到派出所詢問。

    車手年僅26歲，被查扣3萬4千元贓款。（記者蔡清華翻攝）

    車手年僅26歲，被查扣3萬4千元贓款。（記者蔡清華翻攝）

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