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    疫情間網購多！宜縣詐欺案大增 警方破26車手集團

    宜蘭縣警方破獲車手集團。（記者蔡昀容翻攝）

    宜蘭縣警方破獲車手集團。（記者蔡昀容翻攝）

    2021/06/09 10:56

    ［記者蔡昀容／宜蘭報導］武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間宅經濟盛行，國人在家網購消費次數大幅成長，宜蘭縣警察局表示，詐騙集團藉機盜取民眾個資與交易資料，詐欺案件也跟著大幅增加，逾百處ATM遭車手大量提領，提款金額高達2000萬元以上。經過警方深入追查，逮獲26名犯嫌，其中18名羈押禁見、5名少年收容。

    宜蘭縣警察局表示，今年4、5月間，詐欺件數較去年同期大增，其中以「網路購物詐欺」、「解除分期付款」案件佔約四成五以上，另縣內共上百處以上ATM遭車手大量提領，提款金額高達新台幣二千萬元以上；全國防疫進入第三級警戒之後，縣內詐欺車手提領熱點大幅成長。

    宜蘭警局整合各分局詐欺車手案件，成立專案小組報請宜蘭地檢署黃明正檢察官指揮偵辦，經分析研判，發現疫情期間宅經濟盛行，詐騙集團利用這樣的機會，入侵盜取民眾的個資與交易資料，再竄改來電號碼，冒充客服及銀行人員謊稱民眾該筆交易「被誤設為連續扣款」或「信用卡遭人盜刷重複下單」等話術，要求民眾操作ATM解除，藉機詐財。

    專案小組深入追查發現，該車手集團從今年3月開始在宜蘭縣內陸續大量提款，4月份專案小組進行首波行動，拘捕犯嫌11人到案，除1名少年責付外，其餘10人均遭羈押禁見；6月份見時機成熟，進行第二波擴大緝捕在逃共犯及集團主嫌，拘提車手集團林姓主嫌及成員共15人，8名犯嫌均遭法院裁定羈押禁見，5名少年收容。

    警局表示，二波專案掃蕩行動共計緝獲26名犯嫌，順利瓦解集團，全案依刑法加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移請宜蘭地檢偵辦。

    警方呼籲，民眾上網購物務必提高警覺，遇到上述情形應小心求證或撥打165反詐騙專線諮詢。警方打擊詐欺犯罪，絕不會因疫情升高而鬆懈，並警告想「趁疫作案」之詐欺集團，這段時間警方絕對會加強查緝，以確保民眾財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    宜蘭縣警方破獲車手集團。（記者蔡昀容翻攝）

    宜蘭縣警方破獲車手集團。（記者蔡昀容翻攝）

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