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    不能賣淫還債！她被迫入坑當車手 脫離深淵又慘遭黑吃黑

    羅女冒充檢察官，向被害人收取贓款。（民眾提供）

    羅女冒充檢察官，向被害人收取贓款。（民眾提供）

    2021/06/11 05:39

    ［記者王捷／台南報導］羅姓女子因車禍欠錢莊5萬元還不出來，她不願到八大賣淫、陪酒還債，被對方以家人威脅入坑當起詐欺車手，她拄著拐杖冒充檢察官向被害人拿錢，幹完最後一筆騙走原姓老翁的60萬元後想脫離深淵，但詐欺集團沒有放過她，找人冒充台中地檢署的檢察官，告訴原翁羅女是詐騙歹徒，讓原翁報案，10日羅女被逮後依詐欺罪嫌移送，原本欠下的5萬才剛還完，未來還要賠償原翁損失的60萬。

    24歲的羅女是嘉義人，家境較不好，平日打扮中性，她與家人的關係較為淡薄，幾年前隻身到台北工作，不過因學歷不高，只能找到保全工作維生，去年她騎車出車禍左腳斷了，住院一段時間，不但要付萬元的住院費，也無法繼續上班。

    因為收入不高，羅女沒有通過銀行貸款，最後她找錢莊借錢到南部生活，但是她因腳傷找不到工作，錢莊拿著本票來討債，見她的打扮無法陪酒或賣淫，就逼迫她當免洗車手，在詐騙集團冒充檢警騙到被害人的錢後，她就要假冒檢察官去跟被害人收錢。

    羅女在外縣市騙走了一筆錢，跟詐欺集團的上手表示不願意再做，但歹徒拿家人威脅她，如果她不做，會去找她的家人、找到她女友，最後她只能繼續協助詐騙集團騙錢，9日上午她拿走原翁的60萬元後，依據指示把錢丟在某處草叢讓歹徒去拿，沒想到歹徒又指示羅女去拿另一筆錢，她當下決定把工作用的手機丟掉，想脫離這個深淵。

    但是歹徒聯絡不上羅女，就修改電話號碼用台中地檢署的電話打給原翁，告訴原翁羅女是詐騙集團的一份子，並把羅女的證件號碼、名字都告訴原翁，要原翁趕快去報案。

    警方連夜南來北往，追查羅女的行蹤，最後在台南找到她的落腳處，訊後將她依詐欺罪嫌移送。

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