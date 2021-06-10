宅在家來自國外詐騙電話接不完 民眾：詐騙集團是有多欠業績？

防疫三級警戒期間，詐騙集團還是忙著詐騙，民眾透過APP辨識，發現電話號碼都來自國外。（廖姓民眾提供）

2021/06/10 11:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕全民為防疫宅在家，詐騙集團詐騙更積極，民眾則為應付詐騙電話忙不停，有廖姓民眾每天都會接到數通詐騙電話，因她把市話轉接到手機，手機有使用過濾辨識電話APP，這些顯示的電話號碼最前面都有「＋」，經辨識來自肯亞、馬利、列支登斯登…，她的友人中也有多人都接到相同號碼的詐騙電話，「你電話費沒繳」、「健保卡鎖卡」，都是要你按「9」由專人接聽，這種利用大家不敢出門可能延持繳費時機進行詐騙，若不小心真的很容易受騙，只能多提醒親友注意。

廖姓民眾表示，這些來自國外的電話講的是中文，都是打到家裡或公司的電話，因為把市話轉到手機才能透過APP辨識出從哪個國家打來。因為防疫三級警戒宅在家，卡費、電話費真的有可能忘記繳，電話內容若不細想真的會相信，而對方只要你肯依指示按「9」由專人接聽，就會使用話術讓你受騙。

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廖姓民眾說，前幾天都是說電話費沒繳，這兩天變成健保卡異常使用，多接幾通後就很生氣，有時會想讓對方講久一點多花電話費，但又怕被「點油做記號」就算了，詐騙電話每通都有截圖，想看看這段期間到底有多少國家打來的詐騙電話。

南投縣警方也說，這段期間詐騙案沒有減少，縣內有很多民眾接到的詐騙電話，其中不少是通知電話費沒繳，要你超商刷條碼，刷了就失財。這段期間警方沒有放鬆，也請民眾小心。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

來自肯亞的詐騙電話。（廖姓民眾提供）

來自馬利的詐騙電話。（廖姓民眾提供）

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