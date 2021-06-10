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    猝死確診率高…「無法」先PCR篩檢 檢警深陷染疫風險

    彰化地檢署有檢察官指出，衛生局推託不願篩檢，讓司法相驗人員處於感染風險中。（資料照）

    彰化地檢署有檢察官指出，衛生局推託不願篩檢，讓司法相驗人員處於感染風險中。（資料照）

    2021/06/10 20:33

    〔記者陳冠備／彰化報導〕台北市近日發生數起民眾家中猝死，事後採檢確診，彰化也傳出有北部工作史民眾在家中猝死，檢警不敢大意，立即請彰化縣衛生局到場篩檢，對方卻以相驗程序不符為由拒絕，只好請法醫採檢，等明天確定陰性後才會相驗。彰化檢方說，疫情間民眾猝死確診率高，若衛生局可先進行PCR篩檢，更能保證現場司法人員與家屬安全，避免防疫破口發生可能。

    據了解，一名經常往返新北、新竹工作的60歲男子，近日回員林家中休息時猝死，檢方相驗時，家屬坦承死者工作史，大家當場彈開，為確保是否確診，警方致電彰化縣衛生局人員先到場進行PCR檢測，但衛生局以刑事相驗不符行政程序為由，拒絕為其篩檢，最後由法醫先採檢，篩檢結果仍未出來，遺體只能暫留現場。

    有員警說，第一次去相驗時感到緊張，警方夾在兩方立場不知如何是好，就連家屬也惶恐要不要被隔離，只好穿好防疫裝備等待。目前疫情嚴峻，相驗程序應建立新的一套SOP，比較能確保檢警、家屬的健康安全。

    基層檢察官團體「劍青檢改」成員、彰檢檢察官陳宗元也在個人臉書貼文說，全台檢察官近日相驗太多死後確診案例，衛生局都推託不願協助，簡直置檢察官、法醫、書記官、員警、司機等人於感染風險中，也讓死者家屬可能受感染而不自知繼續傳播。他也說，「檢察官沒得打疫苗就算了，連猝死PCR篩檢都否決，反觀那些權貴有本事能偷打疫苗，真是氣到睡不著」、「別再叫檢察官勇於承擔，可以不要連肺炎也擔嗎？」

    不具名司法人員說，目前還有許多員警沒打疫苗，檢察官也未被排入修先順序，但不少不明原因猝死案都由檢方進行司法相驗，而彰化地檢署法醫只有2位，如果不先做PCR確認陰性再做司法相驗，若後續真的是確診，在場法醫、員警、檢察官都得匡列隔離，會讓執法人力捉襟見肘。

    衛生局長：增強疫調比對 研究是否先做PCR篩檢

    對此，彰化縣衛生局長葉彥伯說，民眾猝死案件，經通報在地衛生所，就有專業醫生先到場進行行政相驗程序，若外觀無法判別因慢性病史死亡，便交由司法人員相驗，而猝死原因有心肌梗塞、腦出血等，都需進一步專業判斷，並非衛生局員推諉死因不篩檢。

    葉彥伯說，一般傳染病有一定病程，通常不會今天得馬上死狀況，也考量彰化社區感染陽性率低於1％，所以目前猝死案並沒做PCR，但嚴防任何可能性，未來針對不明猝死案會增強疫調比對，研究是否先做PCR篩檢，再進行司法相驗。他也說，目前有防疫接觸風險的人員都可列入第二類優先施打，當然包括有防疫工作風險的法醫和檢察官，相關政策以中央決定為主。

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