小心了！往合歡山必經台14線70.7K新設測速照相桿 限速50公里

設在台14線埔霧公路70.7K的固定式測速照相桿，是從台21線50.8K處移置過來的，目前還未公告。（民眾提供）

2021/06/10 12:57

［記者陳鳳麗／南投報導］埔里到霧社、清境、合歡山必經的台14線（埔霧公路），眼尖的民眾發現在下坡路段的70.7K處，已豎好固定式測速照相桿，爭相走告提醒常走該路的人小心。南投縣交通隊表示，該測速桿不是新增，而是移置原設在台21線50.8K的那支，因原設置點將改為區段測速，固定桿才會移至曾發生嚴重車禍的路段，該路段是下坡，速限50公里，尚未公告實施。

這支被民眾發現的新測速桿，設在台14線70.7K下坡路段，即仁愛鄉南豐村南山溪、靠近便利商店和加油站的路段，是埔里到霧社、清境必經路段，有鄉民擔心悄悄新設置的測速桿已開拍，警方來搶錢，大家在未注意情況下，荷包要大失血。

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南投縣警局交通隊表示，該固定式測速照相桿不是新增的測速桿，而是原有的縣內測速桿調整位置，因該支測速桿是原設在台21線50.8K，因這個路段要改為區間測速，取代固定測速桿，因此才將該支測速桿調整位置。而台14線70.7K下坡路段曾發生車速過快的嚴重車禍，加上車流也多，因此決定移到該位置。

縣交通隊說，該路段速限是50公里，車速若61公里就會被拍，不過所有測速桿設置後都會先公告，公告一個月後才開始啟動測速，而目前還未公告，也就是尚未開拍，請用路人注意公告。

目前台14線和台14甲線都設置了固定式測速照相桿，也有部分路段有非固定式測速照相，而限速最低的是清境地區的台14甲線7.95K的固定桿，速限僅30公里。

剛移至台14線70.7K的固定式測速照相桿，要公告一個月後才會開拍，該路段速限50公里。（民眾提供）

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