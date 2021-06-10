清潔婦疑過勞死 家屬狀告雇主及核三廠判決出爐

受僱於民間消防檢修公司在台電核三廠擔任清潔工的郭姓婦人，疑因過勞導致死亡，法院判雇主要賠，核三廠毋須連帶。核三廠示意圖。（資料照）

2021/06/10 07:02

〔記者李立法／屏東報導〕受僱於民間消防檢修公司在台電核三廠擔任清潔工的郭姓婦人，疑因過勞昏迷變成植物人最終不治，家屬認為雇主及核三廠有疏失，提告求償，屏東地院判郭婦所屬的消防檢修公司應賠償144萬多元，核三廠免賠，可上訴。

郭婦家屬認為，雇主未依郭婦身心狀況調整工作時間，在寒冬清晨仍須至核三廠上班，2019年1月23日工作時，因高血壓及年老工作勞累昏迷，經送醫後成為植物人，於同年11月2日死亡，雇主及核三廠應為郭婦的職業災害負起賠償責任。

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郭婦所屬的消防檢修公司主張，郭婦有吸菸、飲酒及嚼食檳榔等習慣，還有高血壓病史，郭婦從事較為輕鬆的清潔工作，也給予適當休息時間，郭婦的情況是長期不良生活習慣導致，並非職業災害。

核三廠主張，該廠非郭的雇主，對其所屬消防檢修公司不負職業安全衛生法所規定的告知義務，該廠無過失。

屏東地院審理後認為，郭婦63歲，該消防檢修公司僱用她前已實施健康檢查，評估仍可僱用，而安排該公司所稱較為輕鬆的清潔工作，但根據郭婦工作班表及打卡紀錄，顯有超時工作情形，該公司無法證明郭的死亡並非工作超時過勞導致，應屬職業災害，該公司應負補償責任，判賠144萬5762元，核三廠並非本件職業災害事故應負連帶補償責任的「事業單位」，自不負連帶補償責任。

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