日本捐疫苗給台灣「擋一下」？ 警轉傳假消息被自己人送辦

萬華分局將涉嫌轉傳假消息的劉員送辦。（資料照）

2021/06/09 19:50

〔記者王冠仁／台北報導〕日本日前捐贈124萬劑AZ疫苗給台灣，但網路上卻有一段影片流傳，聲稱「日本外相在國會被問到為何只給台灣124萬劑，說台灣政府沒有想要很多，只到六月擋一下就好」，但實際上這是一則假消息。不過，台北市警萬華分局劉姓警員卻將這則訊息用手機通訊軟體轉發到群組中，他今天也被「自己人」依傳染病防治法送辦。

近期台灣境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，日本政府日前宣布捐贈我124萬劑AZ疫苗，該批疫苗並於本月4日下午送抵桃園機場。

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警方指出，該批疫苗送抵台灣後不久，網路上就流傳出一段影片，影片內容為日本外相茂木敏充備詢的畫面，但影片中的中文翻譯字樣，卻遭惡意翻譯成「日本外相在國會被問到為何只給台灣124萬劑？回覆說，台灣政府沒想要很多，只要六月擋一下就好」。

北市警萬華分局交通分隊劉姓警員，昨天凌晨0時許，他在手機通訊軟體內，發現警專同學、現任台南市警玉井分局楊姓員警在群組中轉傳來的影片，他隨手將影片轉傳到「萬華吃喝玩樂（不談公事）」群組。但劉員事後越想越不對，他在昨天早上7時許將影片收回。

不過，劉員收回影片前，群組內已經有人將其截圖、檢舉，萬華分局接獲後也展開追查。

據了解，劉員聲稱確實轉傳該影片，但該影片並非他所製作，他發現新聞內容真偽尚未釐清、恐有爭議，事後就將影片收回。

萬華分局說，由於劉員的行為涉犯傳染病防治法第63條，警方今天已經將他函送法辦，屆時將視偵審情形再研議劉員的行政責任及相關人員考監責任。此外，警方也會將此事列為案例宣導，要求同仁勿隨意轉傳來源不明之文字、圖片或影片，以免觸法。

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