莫德納疫苗被編造為「生理食鹽水」...疫情謠言亂飛 調查局法辦3網友

調查局近來在臉書、Dcard及LINE等平台上發現疫情謠言，已約談涉嫌散布的網友，訊後法辦。 （圖：調查局提供）

2021/06/09 17:32

〔記者錢利忠／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，疫情謠言也持續流竄，調查局發現，近來臉書、Dcard及LINE等平台上，出現「開始施打的莫德納疫苗是生理食鹽水」、「確診新兵回營遭隔離」、「平衡甘斯具有療效」等謠言，調查局已約談3名涉嫌散布的網友，訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」法辦。

中國網紅日前透過Youtube頻道，散布「台灣昨天的15萬劑莫德納疫苗查不到官方生產批號。」、「買了15萬劑生理鹽水」並附上影片連結等謠言；食藥署、疾管署已陸續針對批號疑點進行澄清，強調相關批號僅供美國民眾接種後查詢疫苗效期之用，我國採購的疫苗均是歐洲生產進口。

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屏東縣調查站及台中市調查處查出，中部潘姓男子涉嫌於Line上，轉傳中國網紅先前散布的謠言，本月8日，中市處已約談潘男到案，他供稱未查證訊息真偽即轉貼於LINE社群，訊後已移送台中地檢署偵辦。

無獨有偶，Dcard社群於5月間也出現標題為「國軍一定要等有人確診嗎？」、內容提及「昨天是新兵回營的日子，很多家長跟女友也有打電話問，打1985的時候，他們那邊的人說什麼要很多人打上面的長官才會做決定…好啦現在有人爸媽確診 新兵也確診上了接駁車，整台車的人被隔離，然後現在聽說還有一位確診的…真的怕男友進去還真的回不來…」，並附上「...我剛剛問我男朋友確診的事情是真的嗎，他說是真的，還有另一個省自己是確診，然後還在在他們教室寫假卡，反正現在就是知道…號確診，那一台板橋車的都被隔離了」等對話截圖的不實訊息。

嘉義市調查站及台北市調查處溯源調查，發現是北部劉姓女子散布，北市處已於本月7日約談劉女到案，她供稱該訊息來自LINE群組，因誤信且未查證即張貼於Dcard，訊後被移送台北地檢署法辦。

另外，臉書近來謠傳「他真的感染了！好在，他有乖乖照做，不外出，噴平衡甘斯，到昨天已經完全沒症狀了…去年世界各國都有飲用或噴平衡甘斯而恢復健康的…」等謠言，基隆市調查站及彰化縣調查站溯源調查，發現是中部王姓男子散布，彰化縣調查站已於本月8日約談王男到案，訊後移送彰化地檢署。

調查局近來在網路發現疫情謠言，已約談涉嫌散布的網友。 （圖：調查局提供）

調查局近來在Dcard等網路社交媒體上發現疫情謠言，已約談涉嫌散布的網友。 （圖：調查局提供）

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