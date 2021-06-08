疫情假訊息頻傳 高檢署：已查998件、被告1230人

高等檢察署統計，各地檢署自去年3月2日至今年6月7日為止，共偵辦疫情假訊息案件共998件、被告1230人。 （資料照）

2021/06/08 20:31

〔記者錢利忠／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，疫情謠言也持續流竄；高等檢察署統計，各地檢署自去年3月2日至今年6月7日為止，共偵辦疫情假訊息案件共998件、被告1230人；若自今年5月19日成立「疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組」起算，迄今全台各地檢署已從嚴從速偵辦疫情假訊息案，共計138件、165人被法辦。

除此之外，針對各地頻傳醫療暴力相關案件，高檢署已函令各地檢署從嚴從速偵辦轄內醫療暴力案件，犯罪情節重大者，應向法院聲請羈押，並等案件偵查終結時，參酌具體個案情節，依醫療法規定對被告從重求刑。

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關於已起訴的醫療暴力案件，今年5月8日，王姓男病患在急診室救治期間，因不耐久候，竟於急診室內以言語恫嚇護理師及急診醫師一案，士林地檢署已於今年5月24日起訴，並請求法院依累犯規定加重其刑。

另外，偵辦中的醫療暴力案件還包括，今年5月31日，衛生福利部雙和醫院發生洪姓確診病患持刀砍殺醫護人員的案件。洪男雖仍在醫院戒護就醫，不過新北地檢署已指示司法警察蒐集及保全相關犯罪證據，並透過視訊方式訊問相關證人。

高檢署呼籲，武漢肺炎疫情嚴峻，呼籲民眾切勿任意散播疫情假訊息，以及對醫護人員施暴，共同維護社會安定。

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