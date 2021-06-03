台東住院男揮刀恐嚇醫師 檢請求從重量刑

台東地檢署將揮刀恐嚇醫師的男子提起公訴，請求從重量刑。（資料照）

2021/06/03 17:56

〔記者陳賢義／台東報導〕台東林姓男子5月26日到醫院住院，不滿醫事人員衛教內容，竟無故離院持刀折返，在護理站揮舞菜刀恐嚇吳姓醫生。台東地檢署醫療暴力小組接獲警方通報，遠距訊問，認為林男涉嫌刑法第305條之恐嚇危害安全及違反醫療法第106條第3項之妨害醫事人員執行醫療業務等罪嫌重大，並有逃亡、反覆實施之虞等羈押原因及必要性，向台東地方法院聲押獲准，今天偵結提起公訴，將在押林男移審法院，請求從重量刑。

東檢說，林男5月26日到醫院住院治療，因對醫事人員衛教內容心生不滿，竟無故離院，當天上午9點05分左右，返回醫院護理站，竟基於恐嚇、妨害醫事人員執行醫療業之犯意，持預藏菜刀向吳姓醫師揮舞，以此加害生命、身體安全之舉，致吳姓醫師心生畏懼，並妨害醫療業務執行，警方據報當場逮捕。

請繼續往下閱讀...

檢方審酌被告因病住院治療，應理性面對、尊重醫事人員的說明處理，竟持刀進入護理站並向醫師揮舞，不僅損害醫病關係、間接影響其他病人、家屬就醫安全，更打擊整體醫事人員士氣，加上犯後不思己過，猶推諉卸責未見悔意，再衡量疫情嚴峻，醫療量能、資源日趨緊繃，這種醫療暴力行為不容姑息，建請台東地院從重量刑。

東檢說，現正值抗疫、防疫重要時刻，醫護人員及醫療院所均屬全民共有的重要抗疫資源，應珍惜愛護，切勿以暴力相向，以免減損醫療效能。對於醫療暴力案件，將秉持速辦、嚴查原則，全力維護醫療環境與醫護人員執業安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法