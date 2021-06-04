提醒親友卻傳了不實疫情訊息 婦人失財3萬

林姓婦人涉轉傳疫情不實訊息，檢方予以緩起訴處分。（記者王善嬿攝）

2021/06/04 11:53

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義檢調查辦散播疫情不實訊息又一案，51歲林姓婦人5月26日用手機傳Line，公開張貼嘉義縣某學校及某旅社，已徵收為防疫旅館的不實訊息，法務部嘉義縣調查站查獲後，31日移送嘉義地檢署偵辦，今偵查終結，檢察官依照違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條散播不實訊息罪嫌，以緩起訴處分。

嘉義地檢署辦理散播疫情不實訊息案，至今共3案4人。

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檢察官審酌林婦坦承犯行、深感悔悟，且是出於提醒親友的動機張貼訊息，予以向公庫支付新台幣3萬元之附條件緩起訴處分，以勵自新。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊說明，當事人張貼疫情不實訊息在有多人參加的Line群組網頁，供不特定多數人閱覽，足生損害於民眾接受疫情訊息的正確性。他提醒，民眾接獲相關疫情訊息切勿轉傳，如有疑義可撥打防疫專線1922，或向各地衛生單位洽詢，隨意轉傳、散播假訊息，觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，對於散布疫情謠言或不實訊息，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。

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