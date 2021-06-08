防疫宅在家突聽到巨響 驚見有人墜落大樓中庭

男子今天下午被發現墜樓身亡。（民眾提供）

2021/06/08 18:43

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一棟大樓今天下午4點多發生墜樓案件，有民眾因疫情宅在家，突然聽到外頭傳來「砰」的一聲巨響，他趕緊到衝到陽台察看，驚見大樓中庭花圃竟然倒臥一人趕緊通知保全報案，消防局獲報出動人車趕往救援，但已明顯死亡未送醫。

警方同時間也趕到現場，研判死者應是從高樓墜樓，但身上沒有證件，逐樓查訪發現死者是住在7樓的50歲王姓男住戶，家屬向警方說，王男領有身心障礙手冊，對於他墜樓身亡沒有意見，警方將報請檢方相驗，釐清死因。

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