防疫宅在家突聽到巨響 驚見有人墜落大樓中庭
〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一棟大樓今天下午4點多發生墜樓案件，有民眾因疫情宅在家，突然聽到外頭傳來「砰」的一聲巨響，他趕緊到衝到陽台察看，驚見大樓中庭花圃竟然倒臥一人趕緊通知保全報案，消防局獲報出動人車趕往救援，但已明顯死亡未送醫。
警方同時間也趕到現場，研判死者應是從高樓墜樓，但身上沒有證件，逐樓查訪發現死者是住在7樓的50歲王姓男住戶，家屬向警方說，王男領有身心障礙手冊，對於他墜樓身亡沒有意見，警方將報請檢方相驗，釐清死因。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一棟大樓今天下午4點多發生墜樓案件，有民眾因疫情宅在家，突然聽到外頭傳來「砰」的一聲巨響，他趕緊到衝到陽台察看，驚見大樓中庭花圃竟然倒臥一人趕緊通知保全報案，消防局獲報出動人車趕往救援，但已明顯死亡未送醫。
警方同時間也趕到現場，研判死者應是從高樓墜樓，但身上沒有證件，逐樓查訪發現死者是住在7樓的50歲王姓男住戶，家屬向警方說，王男領有身心障礙手冊，對於他墜樓身亡沒有意見，警方將報請檢方相驗，釐清死因。
熱門推播