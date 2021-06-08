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    幸福人壽告前董座買貴房地求償 更審判鄧文聰3人免賠

    幸福人壽前董事長鄧文聰（右）被幸福人壽指控，涉嫌動用公司資金購買西門町房地賣太貴，提告求償，高等法院更一審判鄧文聰等3人勝訴、免賠。還可上訴。（資料照）

    幸福人壽前董事長鄧文聰（右）被幸福人壽指控，涉嫌動用公司資金購買西門町房地賣太貴，提告求償，高等法院更一審判鄧文聰等3人勝訴、免賠。還可上訴。（資料照）

    2021/06/08 18:51

    〔記者楊國文／台北報導〕幸福人壽前董事長鄧文聰涉掏空公司上百億元，遭判刑27年定讞，已入獄服刑。幸福人壽還指控鄧文聰、副總李廣進、協理潘善建3人，於2012年以公司資金近2億元高價買下台北市西寧南路一處40多坪房產，使幸福人壽受到5420萬元價差損失，鄧文聰等人辯稱是「合理的商業決定」，高等法院更一審認為，鄧文聰等人考量該西門町土地稀有，具增值潛力而決定投資，無法證明使幸福人壽受到損失，今仍判鄧文聰等3人勝訴、免賠。還可上訴。

    由於此案備受矚目，雖然今仍處於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情三級警戒期間，高院更一審今下午仍宣判此案，不過，兩造均未派人聆判，無法得知雙方對判決看法。

    幸福人壽指控，鄧文聰等3人均為不動產投資業務負責人，2012年間，竟以1億9905萬多元的高價，購入位於西門町這處42.35坪房地，平均每坪高達470萬元，價格明顯不合理，幸福人壽曾請不動產估價師事務所估價，該處房地產在2012年間每坪價值約342萬元，因此向鄧等人求償該價差5420萬元。

    鄧文聰等人指稱，此房地位於西門町西寧南路地段，乃座落商業圈，房地釋出稀有，具開發、增值潛力，此交易經營決策是基於公司最大利益考量，未涉及個人利害關係，是正確合理的商業決定，也經過全體董事同意追認，並未高價購入，公司也無任何損害。

    台北地院認為，該處房地坐落西門町商圈，對面就是新光影城，西門徒步區及電影街，距捷運站僅4、500公尺，確具增值潛力，此外，鄧等人在購買前曾請事務所估價，鑑定價格是每坪517萬元，鄧等人以每坪470萬元購買，並非高價購買，判幸福人壽敗訴，鄧等人不必賠償。上訴後，高等法院仍判鄧等人勝訴免賠。

    全案上訴後，最高法院撤銷發回更審，高等法院更一審理認為，鄧等人考量該西門町土地具增值潛力而購買，無法證明幸福人壽受到5420萬元價差損失，今判決上訴駁回。

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