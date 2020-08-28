賤賣幸福人壽計畫區D3黃金土地 服刑中的鄧文聰被起訴

台北市計畫區D3土地。（資料照）

2020-08-28 10:10:13

〔記者錢利忠／台北報導〕幸福人壽前董事長鄧文聰掏空公司67億多元，部分犯行已判刑10年確定，現於八德外役監服刑中；關於幸福人壽涉賤賣有全國「最貴停車位」之稱的信義計畫區D3土地給富創建設一案；台北地檢署今再依違反保險法將鄧文聰起訴。

當初特偵組（已廢除）偵辦幸福人壽一案，將尚未偵結的D3土地賤賣案發交北檢調查；檢調查出，2009年4月16日，幸福人壽代金享建設以28.18億元拍下D3土地，後來再以23億元輾轉賣給富創，涉及賤賣。

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資本額8億元的富創，辦公室就登記在幸福人壽樓上，與鄧文聰轉投資的長鴻營造關係密切，富創董事長是香港商金皇置業負責人馮志明，馮也是澳門賭王何鴻燊的帳房，但市場傳聞鄧文聰才是富創實際負責人。鄧文聰在押期間，不斷有人打著鄧的名號想賣地，鄧文聰因而被檢調查出是D3購地案幕後「藏鏡人」。

D3土地位於台北101正對面，有全國「最貴停車位」之稱；2008年間，淨值為負數的幸福人壽，違反保險法規定購地交易金額不得超過1億元的上限，斥資33億多元超限33倍購入D3土地，被金管會重罰450萬元，並限制1年內出售；幸福人壽只好將取得的權利讓與第三人金享建設，但仍被金管會處罰。

去年4月23日，台北地院拍賣被稱為「全國最貴停車場」的台北市「信義計畫區D3街廓」，底價雖高達102億餘元，但因正對台北101，吸引財力雄厚的元利建設及龍巖集團投標，最後元利建設以高於底價10億元的112億5888萬8889元拍定，平均每坪單價逾725萬元。

此拍賣案源於鄧文聰掏空公司資產133億元，買下D3及高雄85大樓等不動產，D3位在精華地帶，卻卡在被北檢與高院「禁止處分」而無法開發，只能當成停車場使用，被外界戲稱為「全國最貴停車場」，因買家多有疑慮，拍賣底價從一拍的160億元，降到3拍的102億7712萬元。

前幸福人壽董事長鄧文聰。（資料照）

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