為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    賤賣幸福人壽計畫區D3黃金土地 服刑中的鄧文聰被起訴

    台北市計畫區D3土地。（資料照）

    台北市計畫區D3土地。（資料照）

    2020-08-28 10:10:13

    〔記者錢利忠／台北報導〕幸福人壽前董事長鄧文聰掏空公司67億多元，部分犯行已判刑10年確定，現於八德外役監服刑中；關於幸福人壽涉賤賣有全國「最貴停車位」之稱的信義計畫區D3土地給富創建設一案；台北地檢署今再依違反保險法將鄧文聰起訴。

    當初特偵組（已廢除）偵辦幸福人壽一案，將尚未偵結的D3土地賤賣案發交北檢調查；檢調查出，2009年4月16日，幸福人壽代金享建設以28.18億元拍下D3土地，後來再以23億元輾轉賣給富創，涉及賤賣。

    資本額8億元的富創，辦公室就登記在幸福人壽樓上，與鄧文聰轉投資的長鴻營造關係密切，富創董事長是香港商金皇置業負責人馮志明，馮也是澳門賭王何鴻燊的帳房，但市場傳聞鄧文聰才是富創實際負責人。鄧文聰在押期間，不斷有人打著鄧的名號想賣地，鄧文聰因而被檢調查出是D3購地案幕後「藏鏡人」。

    D3土地位於台北101正對面，有全國「最貴停車位」之稱；2008年間，淨值為負數的幸福人壽，違反保險法規定購地交易金額不得超過1億元的上限，斥資33億多元超限33倍購入D3土地，被金管會重罰450萬元，並限制1年內出售；幸福人壽只好將取得的權利讓與第三人金享建設，但仍被金管會處罰。

    去年4月23日，台北地院拍賣被稱為「全國最貴停車場」的台北市「信義計畫區D3街廓」，底價雖高達102億餘元，但因正對台北101，吸引財力雄厚的元利建設及龍巖集團投標，最後元利建設以高於底價10億元的112億5888萬8889元拍定，平均每坪單價逾725萬元。

    此拍賣案源於鄧文聰掏空公司資產133億元，買下D3及高雄85大樓等不動產，D3位在精華地帶，卻卡在被北檢與高院「禁止處分」而無法開發，只能當成停車場使用，被外界戲稱為「全國最貴停車場」，因買家多有疑慮，拍賣底價從一拍的160億元，降到3拍的102億7712萬元。

    前幸福人壽董事長鄧文聰。（資料照）

    前幸福人壽董事長鄧文聰。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    EFG質借案更一審 鄧文聰兩罪判20年
    2019-08-24 05:30

    EFG質借案更一審 鄧文聰兩罪判20年
    掏空幸福人壽判10年定讞 鄧文聰再重判20年併科6億
    2019-08-23 11:59

    掏空幸福人壽判10年定讞 鄧文聰再重判20年併科6億
    「存基金投資熱門標的」

    「存基金投資熱門標的」
    幸福人壽掏百億掏空「案外案」 高院改判鄧文聰賠120萬
    2019-01-15 12:49

    幸福人壽掏百億掏空「案外案」 高院改判鄧文聰賠120萬
    掏空幸福人壽案 鄧文聰海外藏133億 追回73億
    2018-05-24 06:00

    掏空幸福人壽案 鄧文聰海外藏133億 追回73億
    振興退休金！存基金選這兩檔績優生

    振興退休金！存基金選這兩檔績優生
    幸福人壽海外贓款 顧立雄：剩60億設法追回
    2018-05-23 14:52

    幸福人壽海外贓款 顧立雄：剩60億設法追回
    幸福人壽遭掏空百億藏海外 傳金管會跨海全數討回
    2018-05-23 08:47

    幸福人壽遭掏空百億藏海外 傳金管會跨海全數討回
    社會今日熱門
    2020-08-27 11:00

    涉助線上賭場8天洗錢50億 奕智博代理執行長遭送辦

    2020-08-27 19:58

    八通關越道墜谷山友被救上步道 明早申請空勤吊掛

    2020-08-27 17:57

    遊覽車司機懷疑討客兄 12刀砍死妻子後輕生

    2020-08-27 10:59

    foodpanda外送員嗆聲遭毆 快打警力到場防衝突

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播