30年「媒體浪人」輕生後確診武肺 處理員警自主隔離

易小文。（記者劉慶侯翻攝自臉書）

2021/06/08 14:01

〔記者劉慶侯／台北報導〕經常穿梭在台北市各社會新聞現場和災難現場的「自媒體人」易小文，6日上午被發現在北市林森北路的家中浴室輕生。警方經採擷檢體送請化驗，證實他生前武漢肺炎確診，疑因此心情沮喪輕生。至於曾到場處理的員警則被要求自主隔離。

據了解，得年65歲的易小文，在30年前左右就投入新聞工作，曾在平面雜誌報社、地方電視台、地下電台等單位工作過，也曾轉職做過賣藥電台，拍過社運紀錄片。

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不過因為媒體環境的變遷，他因學歷等諸多問題，逐漸被邊緣化，生活相當辛苦。但因他熱愛新聞工作和攝影，於是便「自我轉型」成為最早的「自媒體經營者」，也投入義消的行列。

所以每當台北市有社會新聞案件發生時，通常他會迅速第一時間趕抵現場拍照，有時提供給其他新聞媒體畫面和影像。他也會參加重大事件的記者會，以攝影內容作為註記，並自詡為「媒體浪人」和永遠的「雛記（永遠的菜鳥記者）」。

獨居在北市林森北路的易小文，由於生活的不定時和不定性，再加上年齡已長，所以外甥三不五時會前往探望他。6日上午外甥見一直無法和他取得聯繫，便會同派出所前往查看，發現他已自戕身亡。

由於轄區警方與易小文也熟識，警方到場勘查並無外侵入等跡象，但透過他在臉書上留下的片段數語了解，得知近期易小文是心情沮喪，表示「跑社會的遲早要還的」，研判是自殺，但仍報請衛生局前去採擷生理檢體送請化驗。

昨日晚間警方接到通報，得知易小文的檢核酸檢測結果確診，證實他生前應得知自己染疫，所以才選擇走上絕路。至於當日負責處理現場的中二派出所2名員警和鑑識人員，經快篩後初檢後是陰性，但已被要求自主隔離健康管理。

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