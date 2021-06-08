因「禁役」不具後備軍人身份未參加教召卻被判刑 再審還他清白

判決示意圖。

2021/06/08 13:13

〔記者楊國文／台北報導〕男子師嘉驊於25年前入伍服役，後檢因案被判刑、停役，又獲假釋期滿執行畢，不過，北市團管區司令部對他發出教育召集令，卻因逾期入營未報到，被檢方起訴涉犯妨害兵役治罪條例的「避免臨時召集罪」，一審判他無罪，但高等法院改判8月徒刑確定，師男不服，聲請再審獲准；高院再審庭認定，師男涉犯槍砲案、麻醉藥品管理條例等案入獄執行刑期、及羈押日期共3年2月又19日，已滿3年，依兵役法規定屬「禁役」，已不具後備軍人身份，今仍判他無罪；可上訴。

檢察官指訴指出，師嘉驊於1996年10月18日入伍，因違反麻醉藥品管理條例案件，被高等法院判刑2年10月，1997年8月28日因案停役，2000年1月6日經假釋交付保護管束期滿執行完畢，停役原因消滅，而回復現役。

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不久，臺北市團管區司令部核發臨時召集令，要求師嘉驊應於2000年3月2日前往宜蘭縣礁溪鄉的陸軍明德訓練班部隊回役，且召集令已於2000年2月24日送達師男住處，由其胞兄代收，並於轉交給他本人收受。不過，師男竟無故逾期入營期限2天，未向部隊報到，已觸犯妨害兵役治罪條例第6條第5款的避免臨時召集罪嫌。

台北地院認定罪嫌不足，判師男無罪，檢察官不服，上訴高等法院，高院判8月徒刑確定。師男主張，他於1999年8月時已經禁役生役，北市團管區司令部對他發出教育召集令時，已不具後備軍人身份，因此未前往報到，卻遭違法起訴、判刑，因此聲請再審，判還他清白，高院裁定准予再審。

高院再審庭指出，師男1994年起因違反麻醉藥品管理條例案件、藥事法案和槍砲砲彈藥刀械管制條例，共在監執行刑期及監押天數，共3年2月又19日，已滿3年，依兵役法第5條第1項規定屬禁服兵役，即「禁役」，師男雖然是後備軍人，但已依法禁役，於1999年8月13日生效，因此已不具後備軍人身份，不必參加2000年2月24日的教育召集，因此今判師男無罪。

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