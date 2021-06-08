為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    因「禁役」不具後備軍人身份未參加教召卻被判刑 再審還他清白

    判決示意圖。

    判決示意圖。

    2021/06/08 13:13

    〔記者楊國文／台北報導〕男子師嘉驊於25年前入伍服役，後檢因案被判刑、停役，又獲假釋期滿執行畢，不過，北市團管區司令部對他發出教育召集令，卻因逾期入營未報到，被檢方起訴涉犯妨害兵役治罪條例的「避免臨時召集罪」，一審判他無罪，但高等法院改判8月徒刑確定，師男不服，聲請再審獲准；高院再審庭認定，師男涉犯槍砲案、麻醉藥品管理條例等案入獄執行刑期、及羈押日期共3年2月又19日，已滿3年，依兵役法規定屬「禁役」，已不具後備軍人身份，今仍判他無罪；可上訴。

    檢察官指訴指出，師嘉驊於1996年10月18日入伍，因違反麻醉藥品管理條例案件，被高等法院判刑2年10月，1997年8月28日因案停役，2000年1月6日經假釋交付保護管束期滿執行完畢，停役原因消滅，而回復現役。

    不久，臺北市團管區司令部核發臨時召集令，要求師嘉驊應於2000年3月2日前往宜蘭縣礁溪鄉的陸軍明德訓練班部隊回役，且召集令已於2000年2月24日送達師男住處，由其胞兄代收，並於轉交給他本人收受。不過，師男竟無故逾期入營期限2天，未向部隊報到，已觸犯妨害兵役治罪條例第6條第5款的避免臨時召集罪嫌。

    台北地院認定罪嫌不足，判師男無罪，檢察官不服，上訴高等法院，高院判8月徒刑確定。師男主張，他於1999年8月時已經禁役生役，北市團管區司令部對他發出教育召集令時，已不具後備軍人身份，因此未前往報到，卻遭違法起訴、判刑，因此聲請再審，判還他清白，高院裁定准予再審。

    高院再審庭指出，師男1994年起因違反麻醉藥品管理條例案件、藥事法案和槍砲砲彈藥刀械管制條例，共在監執行刑期及監押天數，共3年2月又19日，已滿3年，依兵役法第5條第1項規定屬禁服兵役，即「禁役」，師男雖然是後備軍人，但已依法禁役，於1999年8月13日生效，因此已不具後備軍人身份，不必參加2000年2月24日的教育召集，因此今判師男無罪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女性軍士官是否教召？ 國防部︰仍維持現狀
    2021/02/03 13:28

    女性軍士官是否教召？ 國防部︰仍維持現狀
    提升後備戰力 後指部︰解除教召編管8年限制 但無特定年限
    2020/10/12 18:27

    提升後備戰力 後指部︰解除教召編管8年限制 但無特定年限

    天天手搖飲 血糖高又傷肺？
    教召變硬 1年1訓14天 擬加薪1.5倍
    2020/10/08 05:30

    教召變硬 1年1訓14天 擬加薪1.5倍
    國防部擬阻出國躲教召 網友怨聲載道
    2016/04/21 17:51

    國防部擬阻出國躲教召 網友怨聲載道
    社會今日熱門
    借名生產百萬片偽醫療口罩販售 4人被起訴
    2021/06/07 15:31

    借名生產百萬片偽醫療口罩販售 4人被起訴

    建築師遊德偷腥 小3懷孕挨告辯：不知他已婚
    2021/06/07 15:05

    建築師遊德偷腥 小3懷孕挨告辯：不知他已婚

    腦炎男對2護理師襲胸、摸臀被起訴
    2021/06/07 15:41

    腦炎男對2護理師襲胸、摸臀被起訴

    散佈武漢居家檢疫人員逃離檢疫旅館、打麻將謠言 緩起訴給公庫1萬
    2021/06/07 15:35

    散佈武漢居家檢疫人員逃離檢疫旅館、打麻將謠言 緩起訴給公庫1萬

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播