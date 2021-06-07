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    誆熟識馬永成可買庫藏股賺差價 嘴炮男詐2195萬判刑

    台中市江姓男子5年前誆稱熟識馬永成、邱義仁，可透過2人以每股85元低價認購上銀公司庫藏股賺取差價，向多名友人詐得2195萬元。台幣示意圖。（路透）

    台中市江姓男子5年前誆稱熟識馬永成、邱義仁，可透過2人以每股85元低價認購上銀公司庫藏股賺取差價，向多名友人詐得2195萬元。台幣示意圖。（路透）

    2021/06/07 19:28

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市江姓男子5年前誆稱熟識馬永成、邱義仁，可透過2人以每股85元低價認購上銀公司庫藏股，而每股將攀升至200元從中賺取差價，多名友人信以為真陸續共匯款2195萬元給江男代購股票，未料始終沒有下文且江避不見面始知受騙提告，江男一審被依詐欺罪判刑4年10月，並得賠償被害人損失，全案可上訴二審。

    判決指出，62歲江男自2016年10月起，陸續邀請友人林女、游男、陳男、阿桂前往他的住處，謊稱他因與馬永成、邱義仁熟識，可透過二人管道認購300張上銀公司的庫藏股，並以低於市價的每股85元價格認購，而該股票價格於2017年4月後將攀升至200元，屆時可售出賺取差價。

    期間江男為取信友人達到詐財目的刻意製造假象，一下子說因為馬永成、邱義仁是他小時候一起學功夫的學徒，跟他關係很好，兩人很多事情都是拜託他處理，為了回饋他的辛勞，才特別撥300 張上銀公司股票要賣給他，又故意在友人面接電話，說是馬永成、邱義仁打電話來關心，並開立等額支票供作擔保，藉此讓友人信以為真匯款。

    經統計，截至當年底為止，林女匯款200萬元，游男匯款720萬元，另陳男匯款850萬元、阿桂匯款425萬元都是匯到江的銀行帳戶內，並同意所認購上銀公司股票交由江負責保管，但至2017年4月30日時間到後，4人多次要求江出售股票，江均藉詞推拖或避不見面，還有人去提示支票，結果被退票始驚覺受騙提告。

    全案審理時，江男坦承收受阿桂、陳男、林女、游男的匯款，雖坦認不認識馬永成 、邱義仁，也跟他們不熟，且沒有辦法，也沒有關係可以取得上銀公司低於市價的股票，但否認詐欺取財犯行，辯稱「我沒有詐欺犯意，這些匯款都是我向他們借款的，有付利息」，法官依詐欺罪將他判刑4年10月。

    另陳男已於去年7月5日死亡，連同陳男妻子、林女及阿桂等3名被害人也請求損害賠償，民事庭法官認江男以詐術向被害人詐財，已構成侵權行為，判決江賠陳的家人850萬、賠林女200萬、賠阿桂425萬，可上訴。

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