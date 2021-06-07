損失大了！ 直播打牌、客廳群聚 10人共罰60萬

5月31日花壇直播主線上直播打麻將，涉嫌違反傳染病防治法，警方開出稽查單，衛生局已收到，正依法開罰中。（警方提供）

2021/06/07 13:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化警方雷厲風行查察有目的性室內外聚會，抓到超過10件，衛生局收到2件警方移送過來裁罰的案件，一件是直播主線上直播打麻將，另一件是民眾客廳群聚打牌，都是室內群聚5人共10人，衛生局已依傳染病防治法，每人各裁罰6萬元，正開處裁罰單中，當事人近期就會收到限期繳納的罰單，逾期未繳會送行政執行署彰化分署進行強制處分。

彰化縣每天都有新增確診個案，累計已211人染疫，縣內新北市阿姨回彰化妹妹家，與牌友到南彰化打牌，造成麻將牌咖傳染鏈，形成縣內另一波疫情流行期，已累計26人染疫，繼水果商後第2個主要傳播病毒的感染源。

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衛生局發出牌咖篩檢快速檢動員令，希望阻斷病毒擴散，彰化縣警察局要求轄區8個警分局，加強查察室內、戶外違規聚眾行為，打牌和車聚列為重點。

警方大力掃蕩成果豐碩，衛生局今天證實，目前已經收到警方移送過來的稽查單共2件，1件是5月31日花壇直播主線上直播4人在住家打麻將，另1件是社頭鄉民在自家客廳聚眾打牌。

衛生局表示，疫情嚴峻期，開罰目的約束民眾配合防疫，不要製造防疫破口，中央5月28日修正公告裁罰標準，加嚴裁罰內容，從原有打牌再增加宗教祭祀活動等，裁罰基準日以5月26日起為裁罰時間點，目前警方移送2件違規時間都已在26日之後，依照傳染病防治法規定，疫情嚴峻，不可以聚集的規定，現場被抓到每一個人都要罰，衛生局會依照每個人違規情節的輕重，裁罰6萬元至30萬元罰鍰，每個人最少都是6萬元罰鍰起跳。

警方指出，疫情延燒中，民眾面對面打麻將，沒有社交距離，每個人都會中，回去又傳給家裡面的人，出現防疫破口，才會祭出不可以聚集的禁令，希望鄉親遵守防疫規定，打麻將以後還有很多機會，萬一得病又傳給家人，害了別人自己良心受到譴責。

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