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    與柔道教練一起重摔7歲童導致重傷 11歲學長恐面臨民事求償

    錄影畫面顯示，黃姓學童已有委靡、嘔吐症狀，教練何聰樂仍與11歲廖姓學童繼續重摔他。（家屬提供）

    錄影畫面顯示，黃姓學童已有委靡、嘔吐症狀，教練何聰樂仍與11歲廖姓學童繼續重摔他。（家屬提供）

    2021/06/04 17:34

    〔記者張瑞楨／台中報導〕聽從柔道教練何聰樂命令，對黃童連摔數十次的11歲廖姓學童，外界認為他學柔道5年多，比7歲黃童年長，卻聽從何男之命，對體型相對弱小的黃童連續重摔，廖童疑為共犯，要負起刑事與民事之責，黃童的父親也告發廖童涉案；不過，台中地檢署指出，依據少年事件處理法，廖童尚未年滿12歲，不能移送少年法庭，檢方不受理告發，但會函請中市政府社會局與教育局輔導，律師則指出，廖童無刑責，但民事的損害賠償，會有討論的空間。

    案發後被羈押的何聰樂，今天被台中地檢署依傷害致重傷害罪起訴之後，台中地院用視訊審理後，裁定10萬元交保，他已具保獲得釋。

    少年事件處理法第2條規定，12歲以上、未滿18歲，觸法由少年法院處理。另外，律師徐承蔭說，刑法第18條規定：「未滿14歲人之行為，不罰」，廖童沒有刑事責任（不罰），但民事部分，廖童法定代理人（通常是父母），是否應負連帶賠償責任，一起承擔民事損害賠償之責，有討論的空間。

    他指出，一般兒童都知道，練習柔道可能會輕傷，合理訓練也可能會造成輕傷的結果，民事部分，可能要先討論的是，學柔道多年的廖童，對於輕重有無足夠的判斷能力？黃童又曾以頭痛、腳痛等理由，哀求不要再摔了，之後又有嘔吐症狀，廖童仍聽命教練而繼續摔黃童而導致重傷，廖童是否具有識別能力？則有討論空間。

    徐承蔭認為，廖童與法定代理人，是否應與教練承擔賠償之責，關鍵是廖童是否共同侵權行為？是否有識別能力？是否違法性認識？如果黃童家人提出民事請求賠償，這部分是未來民事攻防重點。

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