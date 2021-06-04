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    柔道男童昏迷一個半月 腦部積水已改善

    黃童已昏迷一個半月。（翻攝黃父臉書）

    黃童已昏迷一個半月。（翻攝黃父臉書）

    2021/06/04 13:24

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市7歲黃姓學童，今年4月間到校外上柔道課時遭教練何聰樂、廖姓學長輪流重摔後顱內嚴重出血，經開顱手術後呈現腦死，台中地檢署今天依傷害致重傷害罪起訴何男，聲明法院加重其刑。豐原醫院今日指出，黃童依舊昏迷指數3分，整體腦部、呼吸及消化功能尚不佳，但之前出現腦積水情況已經消失，病況跟之前差不多。

    台中地檢署檢察官查出黃童累得起不來，罵「教練是大笨蛋」，何一怒之下將黃童過肩摔、丟體拋摔，導致黃童昏迷至今，台中地檢署今天依傷害致重傷害罪起訴何男。至於受何男命令，對黃童連摔數十次的廖姓學童，黃童的父親，也告發廖童涉案，台中地檢署指出，少年事件處理法規定，年滿12歲兒童觸法，才會移送少年法庭處理，廖童尚未年滿12歲，不會移送少年法庭處置，但會請中市政府社會局與教育局注意與輔導。

    由於武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）疫情持續延燒，黃童父母難以每天到加護病房探視，但醫師有適當同意讓爸爸媽媽來探視，黃父仍在臉書替兒子加油打氣，也有許多網友每天留言，眾人集氣盼他早日甦醒。

    對於教練何聰樂被起訴，黃父低調指出，兒子還沒醒來，現階段以兒子身體狀況為重，謝謝各位朋友的關心，

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