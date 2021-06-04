無視防疫禁令 屏縣女子租套房性交易遭逮

來自越南的女子被查獲涉嫌從事色情按摩。（警方提供）

2021/06/04 16:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕政府早已通令全國特定行業暫停營業，但仍有外籍女子心存僥倖，利用出租套房從事色情按摩、性交易，遭屏東縣里港警分局當場查獲，除依法開罰外亦將該女子帶至「里港社區COVID-19篩檢站」進行篩檢，所幸結果為陰性。

警方表示，面對嚴峻疫情，屏東縣長潘孟安及警察局長李文章於防疫會議中通令各分局，對於各項防疫工作絕不可鬆懈，特別是容易造成防疫破口的群聚行為、不戴口罩及暗中經營的色情業均是首要取締重點。

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里港警分局近日進行網路巡邏發現一名林姓外籍女子租用出租套房作為營業場所，並利用臉書刊登廣告招攬生意，以半套1000元、全套1500元的代價從事色情按摩及性交易，經過多日蒐證於本月（6月）3日晚間6時許，在屏東縣鹽埔鄉某出租套房查緝到案，並當場查扣尚未開封保險套57個、潤滑液1條及性交易不法所得1500元。

警方調查，涉嫌女子年約40歲，越南籍、離婚，已取得身分證，自述在半個月前開始在查獲地，從事按摩及性交易；女子起初否認有不法行為，後來坦承被查獲當天中午有一起「半套」的交易。

雖該外籍女子體溫正常，也無相關接觸史，但警方仍不敢輕忽，立即該女子帶至設置於里港河濱公園內之「里港社區COVID-19篩檢站」進行篩檢，經篩檢後呈陰性反應，全案將依違反社會秩序維護法及傳染病防治法依法開罰。

里港分局分局長楊龍祥表示，圍堵疫情人人有責，防止疫情擴散為當前政府最重要的施政之一，任何非法人與人連結的色情交易都會強力取締，並呼籲汽車旅館、大廈、公寓及民宅出租套房管理員或委員會如發現違法情事應立即通報，共同防堵地下色情成為疫情破口。

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女子起初否認從事相關交易。（警方提供）

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