大家常犯錯！占用左彎車道直行遭檢舉 最高罰1800元

1輛轎車行經路口時，路口號誌為綠燈，駕駛卻從最內側左轉車道往前直行，遭後方駕駛檢舉「占用轉彎專用車道」，被警方開單告發。 （警方提供）

2021/06/03 22:41

〔記者湯世名／彰化報導〕大家常犯錯！1輛轎車行經彰化市金馬路3段與彰美路口時，路口號誌為綠燈，駕駛卻從最內側左轉車道往前直行，遭後方車主檢舉「占用轉彎專用車道」，被警方依法開單告發，最高開罰1800元。警方呼籲，這種案例不少駕駛違規而不自知，本標線設於交岔路口方向專用車道上與禁止變換車道線配合使用時，車輛須循序前進，並於進入交岔路口後遵照所指方向行駛。

彰化警分局以此案例指出，該輛轎車在即將行經路口處時，行駛在最內側的左轉彎車道上，卻一路往前直行，明顯占用轉彎車道，因而被後方駕駛依行車紀錄器向警方檢舉。這就是占用左轉彎車道直行的用路人違規而不自知，誤以為路口處綠燈仍可以從最內側左轉彎車道直行。

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警方指出，路口處左轉彎車道上都會劃設有左轉彎指向線，用以指示車輛行駛方向，以白色箭頭劃設於車道上。本標線設於交岔路口方向專用車道上與禁止變換車道線配合使用時，車輛須循序前進，並於進入交岔路口後遵照所指方向行駛。依據道路交通管理處罰條例48條1項7款「設有左、右轉彎專用車道之交岔路口，直行車佔用最內側或最外側或專用車道」，違者處600元以上、1800元以下罰鍰。提醒鄉親注意遵守交通規則，避免違規而不自知。

1輛轎車行經路口時，路口號誌為綠燈，駕駛卻從最內側左轉車道往前直行，遭後方駕駛檢舉「占用轉彎專用車道」，被警方開單告發。 （警方提供）

1輛轎車行經路口時，路口號誌為綠燈，駕駛卻從最內側左轉車道往前直行，遭後方駕駛檢舉「占用轉彎專用車道」，被警方開單告發。 （警方提供）

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