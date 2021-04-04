轟台鐵職災頻傳 賴香伶：心存僥倖釀大禍

台鐵408次太魯閣號2日發生重大出軌意外，民眾黨立委賴香伶在臉書發文，指台鐵過去的職安紀錄一直不佳，近5年違反職安法超過10條次，質疑何發生過的災害一再發生？（圖擷自臉書）

2021/04/04 08:02

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408次太魯閣號2日發生重大出軌意外，造成51死、188傷，今晨卡在清水隧道口的第3車廂已拖離隧道，搶通作業仍在持續進行。針對這起事故，民眾黨立委賴香伶在臉書發文，指台鐵過去的職安紀錄一直不佳，近5年違反職安法超過10條次，質疑何發生過的災害一再發生？她並指事故處上方的工地，原本預定應於今年1月20日完工，卻遲至今尚未完工，她痛批台鐵管理不重視工安，頻傳職災累積大災難，呼籲台鐵應痛定思痛革除僥倖心態。

台鐵408次太魯閣號列車2日行經花蓮秀林鄉清水隧道時，遭義祥工業社負責人李義祥駕駛的溜逸工程車撞擊，高速出軌，釀成多人死傷的重大悲劇，賴香伶在臉書發文指出，本次事故肇因為工地主任的工程車滑落，但該處工地歷時近2年，彎型斜坡式的施工便道卻沒有設置護欄，對於工程車是否經常違規停在斜坡，以及連假期間工地應停工卻仍有工程車輛進入等一連串的疏失，賴香伶質疑台鐵當局對於施工安全的管理、監督根本是無能、無心。

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賴香伶也指出，107年10月台鐵在宜蘭也曾發生普悠瑪號事故，當時受到各界質疑聲浪要求檢討，但同年12月在北市華山隧道又發生火車工程車溜逸，撞死1名台鐵員工，當時她還在北市府任職，也曾特別要求北市勞檢處對台鐵加強稽查，不要漠視工安，但細看台鐵的職安紀錄一直不佳，不僅近5年違反職安法超過10條次，今年1月、2月的2起事故也造成3死1傷悲劇，如今又發生這場大禍，她質疑為何發生過的災害一再發生？工安室、工務處沒有警覺嗎？並質疑台鐵對失職人員有沒有懲處？賴香伶也批評，「做不好也不會下台」顯然是台鐵的官場文化。

賴香伶也表示，包含工程車輛為何進出工地？以及為何車輛會停在斜坡上？都是基本的工地管理問題，她質疑這兩年來台鐵工務處有不定時巡檢工區嗎？職安署北區勞檢處有突檢過嗎？並指作為工程主管機關的台鐵工務處在事發後仍無法掌握狀況，在記者會上也未具體回應各界質疑，甚至近日還傳出要把「問責」倒向承包商的說法，她為此砲轟台鐵，難道把工地與鐵道安全的管理都外包出去就可以事不關己？

賴香伶指出，這次的重大意外顯示，包含台鐵、監造單位、營造廠商、下游承包商對下游承包商的管理都出現大問題，並批相關主管、包商職安意識不足，不遵守職安法相關規定，心存僥倖心態，才釀成大禍。她呼籲台鐵局必須痛定思痛，從落實職業安全管理開始，革除僥倖的心態，才能避免悲劇再發生。

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