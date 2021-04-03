為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    多少人就賠多少錢！近15萬人臉書社團留言挨告 男付15萬和解

    何姓民眾去年在臉書社團《~~我愛鹿港小鎮~~》的一篇貼文，引發底下2名團員留言互戰，因其中一人多次使用生殖器官字眼，最後雙方以15萬元和解，和解金額計算方式就是以臉書社團的人數為計算基準。（何姓民眾提供）

    何姓民眾去年在臉書社團《~~我愛鹿港小鎮~~》的一篇貼文，引發底下2名團員留言互戰，因其中一人多次使用生殖器官字眼，最後雙方以15萬元和解，和解金額計算方式就是以臉書社團的人數為計算基準。（何姓民眾提供）

    2021/04/03 22:43

    ［記者劉曉欣／彰化報導］臉書社團多少人就賠多少錢！彰化縣鹿港小鎮最大的臉書社團《 ~~我愛鹿港小鎮~~》，團員人數約有14.6萬人，去年何姓民眾1篇貼文引發了2位團友留言互戰，因為其中一方用詞提到生殖器官，另一方不滿而截圖提告，這2人在日前和解，和解金額以社群人數為基準，以1人1元為計算，最後以15萬元達成和解！

    何姓民眾表示，他去年在《 ~~我愛鹿港小鎮~~》發了篇廢文，內容他不太記得了，結果貼文底下有2個年約2、30歲男子，彼此因為留言槓上了，其中1人留言態度比較強硬，還跟對方相約「來輸贏」，內容有很多次提到生殖器官，對方就憤而截圖提告。

    何姓民眾強調，這起網路留言紛爭在調解下進行和解，原先提出和解金為20萬元，後來雙方各退一步，決定以《 ~~我愛鹿港小鎮~~》的團員人數為基準，因為團員約有14.6萬人，就以1人1元為計算標準，2人同意以15萬元達成和解，提告者也隨即撤告。

    何姓民眾指出，這位賠錢和解的男子事後轉達說，這起事件為當成人生最大的教訓，因為自己理虧也站不住腳，很感謝對方願意退一步，希望大家可以這個真實例子為警惕。

    何姓民眾表示，這起網路留言紛爭以15萬元和解金落幕，這筆錢對一般人來說，這是好幾個月的薪水，希望以後大家要在網路留言，在按下送出時再多看一下，因為網路發言是要文責自負的。

    臉書社團《 ~~我愛鹿港小鎮~~》的施姓版主強調，希望團友發文或是回文，對於內容都要斟酌再斟酌，以避免吃上官司。

    臉書社團《 ~~我愛鹿港小鎮~~》成員約有14.6萬人，而鹿港鎮人口才8萬多人，臉書社團的團員比小鎮人口還多了6萬人，無論是貼文與討論都非常踴躍，在彰化縣臉書社團當中，可說是互動性很高的社群。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    洗澡爆衝突飆罵大箍呆、大肚婆 健身女判罰2.5萬
    2021/03/16 19:38

    洗澡爆衝突飆罵大箍呆、大肚婆 健身女判罰2.5萬
    當街潑糞正妹 潑糞哥涉公然侮辱被訴
    2021/03/16 12:35

    當街潑糞正妹 潑糞哥涉公然侮辱被訴
    法操》兩人對罵為何僅一人成立公然侮辱？
    2021/03/15 14:02

    法操》兩人對罵為何僅一人成立公然侮辱？
    社會今日熱門
    台鐵出軌》太魯閣號意外 傷者名單增至162人
    2021/04/03 06:01

    台鐵出軌》太魯閣號意外 傷者名單增至162人

    台鐵出軌》工程車滑落釀禍 日本司機嘆：台灣大車駕駛習慣不佳
    2021/04/03 00:56

    台鐵出軌》工程車滑落釀禍 日本司機嘆：台灣大車駕駛習慣不佳

    台鐵出軌》50人罹難 花蓮縣府公布22名確認者名單
    2021/04/03 06:24

    台鐵出軌》50人罹難 花蓮縣府公布22名確認者名單

    台鐵出軌》看了33具遺體 罹難者家屬承受壓力
    2021/04/03 00:58

    台鐵出軌》看了33具遺體 罹難者家屬承受壓力

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播