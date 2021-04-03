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    首頁　>　社會

    台鐵出軌》宛如母親般姑姑昨突失聯 男赴花蓮慈濟醫院尋人

    熊姓男子（左2）今下午突然出現在慈濟醫院，表示要找自己年約60、70歲的熊姓姑姑，他說，姑姑從小將他養大，宛如母親，但昨天姑姑才說要搭火車到花蓮玩，下午卻突然聯絡不上，讓他心裡很擔心。（記者林敬倫攝）

    熊姓男子（左2）今下午突然出現在慈濟醫院，表示要找自己年約60、70歲的熊姓姑姑，他說，姑姑從小將他養大，宛如母親，但昨天姑姑才說要搭火車到花蓮玩，下午卻突然聯絡不上，讓他心裡很擔心。（記者林敬倫攝）

    2021/04/03 16:16

    ［記者林敬倫／花蓮報導］太魯閣號列車昨在花蓮出軌，導致50人死亡，目前仍有多具遺體無法確認身分；熊姓男子今下午突然出現在慈濟醫院，表示要找自己年約60、70歲的熊姓姑姑，他說，姑姑從小將他養大，宛如母親，但昨天姑姑才說要搭火車到花蓮玩，下午卻突然聯絡不上，讓他心裡很擔心。

    熊男說，他在台北做工，與姑姑都是基隆人，現在自己住南港，姑姑則住在汐止，平常都會連絡，太魯閣出事那天上午8點，他和姑姑有聯絡，姑姑說要和朋友一起從汐止搭車到花蓮玩，他不以為意，但下午3點多開始突然聯絡不上，晚上下班看到太魯閣事故的新聞，心理很擔心姑姑會不會在車上。

    熊男說，他今天也打了很多通電話給姑姑，但姑姑都沒接，很擔心姑姑的安危，上午10點立刻從台北搭客運來到花蓮，直奔慈濟醫院，希望能趕快找到姑姑的下落，他從小是由姑姑養大，有如他的母親，兩人感情非常好，即使現在都單獨住在一起，平常還是很常聯繫。

    花蓮縣政府駐點在慈濟醫院的人員，協助熊男找姑姑，但依據熊男提供的姓名，在傷者名單與死者名單裡都找不到，熊男不知道姑姑的身分證字號，更不知道穿什麼衣服搭車，因為很少和姑姑的兒子、也就是他的表哥聯繫，更無其他管道能聯繫上姑姑，縣府人員也愛莫能助。

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