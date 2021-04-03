台鐵出軌》北市死傷約33人 市府派社工赴花蓮關懷家屬、一二殯待命

清明連假首日，台鐵太魯閣號出軌事故釀50死、178傷，台北市政府陸續清查，設籍台北市的市民目前有7名罹難者，傷者約26名。（記者塗建榮攝）

2021/04/03 15:56

〔記者蔡亞樺／台北報導〕清明連假首日，台鐵太魯閣號出軌事故釀50死、178傷，台北市政府陸續清查，設籍台北市的市民目前有7名罹難者，傷者約26名，台北市政府昨日隨即成立聯絡專線，提供家屬諮詢，不少著急的傷亡者家屬紛紛打進專線，北市府表示，將先提供亡者家屬2萬元慰問金、傷者家屬則是6千元，後續還提供社會救助與生活支持，北市第一、二殯儀館也已經整備待命。

北市民政局科長郭素蓉指出，目前5個區公所都已經跟亡者家屬聯繫，由於家屬得知消息後，均已前往花蓮處理事宜，目前所知亡者遺體都還在花蓮，但有部分家屬聯繫提到將遺體移回台北，因此北市第一、第二殯儀館也準備好在待命。

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郭素蓉說，由於家屬自己也很亂，里幹事與區長都有持續跟家屬們保持聯繫，現在最重要還是關懷家屬精神、安撫情緒，以及生活支持，等到家屬返回北市，將會贈送慰問金，後續社會救助與民間資源也會進來協助。

北市社會局昨日迄今比對就醫名單，掌握台北市民傷者約有26人，名單還會更新，社會局科長陳肯玉表示，社工們初步對傷者家屬進行電話關懷訪問，也派一名社工前往花蓮到院關懷，目前已有些輕傷市民在昨日出院，傷勢較嚴重者家屬也反映希望回北市治療，因此聯繫衛生局協助。

陳肯玉說，據了解搭乘該列車的台北市民，多數是連假返鄉，部分也是出遊，但傷者目前還是先以在地治療為主，社會局隨時跟家屬保持聯繫。

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