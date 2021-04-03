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    首頁　>　社會

    台鐵出軌》工區無圍籬、吊卡車煞不住？祁文中：將釐清

    媒體詢問交通部常務次長祁文中，肇事廠商義程營造的工區未看到圍籬等防護措施，若有圍籬阻隔是否可降低吊卡車滑落的傷害？對此，祁文中說，工區本來就要有工區的安全設施和準則，檢調及運安會將進一步調查釐清。 （記者林欣漢攝）

    媒體詢問交通部常務次長祁文中，肇事廠商義程營造的工區未看到圍籬等防護措施，若有圍籬阻隔是否可降低吊卡車滑落的傷害？對此，祁文中說，工區本來就要有工區的安全設施和準則，檢調及運安會將進一步調查釐清。 （記者林欣漢攝）

    2021/04/03 11:16

    〔記者林欣漢／花蓮報導〕台鐵408車次太魯閣號出軌意外，造成重大傷亡，媒體上午詢問交通部常務次長祁文中，肇事廠商義程營造的工區未看到圍籬等防護措施，若有圍籬阻隔是否可降低吊卡車滑落的傷害？對此，祁文中說，工區本來就要有工區的安全設施和準則，有可能是吊卡車煞車有問題，司機離開後車子停不下來，但這部分還要由檢調及運安會進一步調查釐清。

    祁文中上午二度受訪時指出，已經拉出前兩節車廂，正在抽換鐵軌枕木，並會先排除從邊坡滑落下來的吊卡車殘骸，才會拖出第三節車廂。

    祁文中表示，先把滾落的吊卡車輛殘骸運離，再進行第三節車廂運離動作，是運安會的要求，以避免殘骸影響第三節車廂的拖離作業。

    至於第七、八節車廂是否能從另一端隧道拉出，祁文中說，目前機務段還在評估中，因為作業都在隧道內，且距離出口還有2.5公里，有最新進展會立即向社會大眾說明。

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