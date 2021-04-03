台鐵出軌》國體大張姓兄妹罹難 校長不捨：他們本要搭前一班車...

張恩翔去年曾返鄉服務。（國立體育大學提供）

2021/04/03 11:04

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台鐵408車次太魯閣號2日在花蓮縣秀林鄉清水隧道出軌，國立體育大學兄妹檔學生張恩翔、張恩昀與父親不幸罹難，讓學校師生非常難過，校長邱炳坤說，張恩翔一家四口原來要搭乘前一班車，因沒趕上才改搭408車次太魯閣號，卻遇上死劫。張恩昀是短跑好手，是學校認定今年全國大專校院運動會女子組田徑400公尺接力金牌的大熱門，真的令人很不捨！

目前正值清明節連續假期，國體大師生多已返鄉，張恩翔、張恩昀的同學親友們，多透過臉書或IG哀悼：「我永遠會把你存在我的心中，要好好在天上當天使，有空就來我的夢裡找我聊天。」「寶貝你一定是在跟我開玩笑對吧！愚人節過了，不要鬧了，不是說好一起到最後，我拜託你，我不相信這種事情，我無法接受。」

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張恩翔、張恩昀與「台灣最速男」楊俊瀚同樣是在花蓮縣玉里鎮宮前部落長大，兄妹倆目前都設籍在新北市，邱炳坤說，張恩翔是光榮國中、建國中學畢業，目前就讀國體大體育推廣系二年級，中學時參加全國中等學校運動會參加男子組田徑1600公尺接力拿下金牌，至今還是大會紀錄。

「今年5月即將舉辦的全國大專校院運動會，恩昀是學校認定女子組田徑400公尺接力金牌的大熱門！」邱炳坤說，張恩昀光榮國中、三重高中畢業，目前就讀國體大陸上運動技術系二年級，她是田徑短距離、跨欄選手，曾拿過全中運100公尺金牌，2019年中等學校運動會高女組100、200公尺第一名，3月底全國原住民族運動會的公開女子組田徑400、1600公尺接力銅牌等，成績優異，是學校重點栽培的選手。

邱炳坤說，張恩翔、張恩昀當天原來要搭乘前一班列車，因為沒趕上，才該搭408車次太魯閣號，學校知道408車次太魯閣號出軌後，就急著確認兄妹倆的狀況，最後等到的卻是令人心碎的結果。學校已啟動急難救助機制，也尋求中華民國田徑協會、花蓮縣卓溪國小校長田楊橋、當地校友協助，全力幫忙張恩翔、張恩昀家人處理後續事宜。

張恩昀（右一）是國立體育大學認定今年全國大專校院運動會女子組田徑400接力金牌的大熱門。（國立體育大學提供）

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