現役軍人要少女傳裸照、影片 法院考量這些事給予緩刑

鄭男要求少女傳裸照、影片，但法院考量鄭男所為有別於利用兒童無知騙取裸照再加以散佈，且案發後也已獲得原諒並賠償，故給予緩刑。（情境照）

2021/04/02 11:32

〔記者溫于德／台北報導〕鄭姓男軍人被控利用手遊「極速領域」結識未滿12歲的少女後互換裸照、影片。士林地院考量，鄭男所為有別於利用兒童無知騙取裸照再加以散佈，案發後也已成立調解、賠償以及宥恕，故依引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，判刑2年，但給予附條件緩刑；可上訴。

判決指出，鄭男透過「極速領域」結識少女後，互加IG、LINE好友，去年3月21日晚間9時許，鄭男利用IG引誘少女自拍2張裸露下體照片傳給他；同年5月4日晚間8時許，鄭男改用LINE要求少女傳送3段下體裸露影片；同月5日上午8時許，鄭男用IG引誘少女自拍1張裸露下體照1張。鄭男到案後承認犯行。

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士院指出，引誘使兒童及少年製造猥褻行為之電子訊號罪的法定刑為「3年以上7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金」，縱使以最低刑度3年以上有期徒刑相繩，仍無從易科罰金或易服社會勞動，不免苛酷。

而鄭男所為固不可取，惟犯案時年僅23歲，年紀尚輕，透過手遊認識少女後，進而透過IG、Line互加好友，聊天提議彼此交換生殖器照片，方請求少女傳送自拍猥褻照片及影片供觀賞，與一般利用兒童無知騙取裸照散佈者不同，且鄭男案發始終承認犯罪，並已與少女及其家人成立調解、如數賠償。

此外，少女及其家人已表明宥恕鄭男，故堪認鄭男已知所警惕，因此，縱然以最低法定刑度3年相繩，仍有情清法重及過於嚴苛之嫌，故依刑法第59條規定對鄭男減刑，以求個案量刑的妥適平衡。

士院最終依3個引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，對鄭男判刑2年，並給予緩刑4年機會，緩刑期間應付保護管束並提供義務勞務80小時，同時接受法治教育2場。

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