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    11歲女童癲癇發作當街咬傷爸爸手臂 警放下手邊勤務即刻救援

    11歲蔡姓女童昨晚和雙親外出，突然癲癇倒在路邊，2名員警立即停止取締違規車輛開單作業，通知消防協助女童就醫。（記者闕敬倫翻攝）

    11歲蔡姓女童昨晚和雙親外出，突然癲癇倒在路邊，2名員警立即停止取締違規車輛開單作業，通知消防協助女童就醫。（記者闕敬倫翻攝）

    2021/04/01 16:15

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北11歲蔡姓女童昨晚和雙親外出，行經新店區北新路二段時，突然癲癇倒在路邊，還將父親的手臂咬到出血，2名員警立即停止取締違規車輛開單作業，並通知消防協助女童就醫；通報的熱心民眾將此段經歷PO上臉書，吸引逾2800千位網友按讚表示讚賞。

    昨晚6點半左右，蔡姓女童在新店北新路二段癲癇發作，將父親手臂咬破流血後，一度休克失去意識，有一位吳姓男路人見狀，趕緊跑到對街向2名員警求救。

    新店警分局碧潭派出所警員施偉東和李柏昇獲報，立即放下開罰單的勤務，隨吳男一同前去關切蔡姓女童，並通報消防人員及救護車到場，將女童送往耕莘醫院救治，最後幸無大礙。

    吳男事後將這段驚魂記分享到臉書社團，向新店警消和一同協助的民眾致謝，引來超過2800人按讚，還有近200位網友留言，大讚吳男熱心助人的好心腸。

    協助女童送醫的新北市消防局高級救護技術員莊智淵表示，民眾若遇到抽搐患者，初步可先行排除患者周遭物品，避免碰撞，並及早撥打119，切勿拿毛巾或手指塞住嘴巴，不僅無法真正幫助患者，也可能導致自身受傷，連帶造成患者呼吸道阻塞。

    吳男事後將女童當街癲癇的驚魂分享到臉書社團，引來超過2800人按讚、近200位網友留言。（記者闕敬倫翻攝自臉書）

    吳男事後將女童當街癲癇的驚魂分享到臉書社團，引來超過2800人按讚、近200位網友留言。（記者闕敬倫翻攝自臉書）

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