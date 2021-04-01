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    印度11歲女童搭公車不適 頭伸出窗外催吐竟遭「斬首」

    印度11歲女童塔瑪娜日前搭公車時，因為暈車將頭伸出窗外嘔吐，未料下秒竟遭貼近行駛的卡車給「斬首」，示意圖。（歐新社）

    印度11歲女童塔瑪娜日前搭公車時，因為暈車將頭伸出窗外嘔吐，未料下秒竟遭貼近行駛的卡車給「斬首」，示意圖。（歐新社）

    2021/04/01 10:17

    〔即時新聞／綜合報導〕印度中央邦坎德瓦（Khandwa）一名11歲女童塔瑪娜（Tamanna），於上月30日和家人搭公車出遠門，行駛在高速公路時，因為暈車把頭伸出窗外嘔吐，未料下秒卻讓同車乘客嚇呆了，女童被一台貼近駛過的卡車「斬首」，不幸身亡。

    綜合外媒報導，塔瑪娜於上月30日早上8點和家人搭公車從坎德瓦（Khandwa）出發，要去巴爾瓦哈（Barwaha）參加親友的婚禮，約莫9點30分行經當地一座高速公路時，她因暈車想把頭伸出窗外催吐，未料貼近行駛的卡車因視線盲區而將女童「斬首」。

    報導指出，塔瑪娜不幸當場身亡，現場乘車說，大家還沒反應過來發生什麼事，下秒突然公車上噴濺大量鮮血，幾秒後女童的母親就放聲尖叫，嘴裡喊道：「太可怕了」，目前釀禍的卡車司機肇事逃逸，警方已對他發出通緝，全力追捕中。

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