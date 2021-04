印度11歲女童搭公車不適 頭伸出窗外催吐竟遭「斬首」

2021/04/01 10:17

〔即時新聞/綜合報導〕印度中央邦坎德瓦(Khandwa)一名11歲女童塔瑪娜(Tamanna),於上月30日和家人搭公車出遠門,行駛在高速公路時,因為暈車把頭伸出窗外嘔吐,未料下秒卻讓同車乘客嚇呆了,女童被一台貼近駛過的卡車「斬首」,不幸身亡。

綜合外媒報導,塔瑪娜於上月30日早上8點和家人搭公車從坎德瓦(Khandwa)出發,要去巴爾瓦哈(Barwaha)參加親友的婚禮,約莫9點30分行經當地一座高速公路時,她因暈車想把頭伸出窗外催吐,未料貼近行駛的卡車因視線盲區而將女童「斬首」。

報導指出,塔瑪娜不幸當場身亡,現場乘車說,大家還沒反應過來發生什麼事,下秒突然公車上噴濺大量鮮血,幾秒後女童的母親就放聲尖叫,嘴裡喊道:「太可怕了」,目前釀禍的卡車司機肇事逃逸,警方已對他發出通緝,全力追捕中。

