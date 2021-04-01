熟客店內「熊抱」女店員 被判蹲苦牢300天

李男「熊抱」女店員，被高雄高分院判坐牢。（記者鮑建信攝）

2021/04/01 07:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市李姓男子仰慕超商女店員小真（化名），涉嫌趁她在貨架補貨之際，趁機自後「熊抱」並碰觸胸部，高雄高分院依強制罪和性騷擾防治法，判處有期徒刑10月定讞。

判決書指出，被害人小真在高雄市大寮區1家超商擔任店員，被告李男因常去購物，對她產生好感，並且萌生追求念頭。

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2019年10月26日下午1點24分，李男又跑到該超商，趁小真在貨架補貨，不及抗拒之際，涉嫌觸摸肩部後，經她大聲表明不要騷擾後，他竟得寸進尺，自後面強行環抱小真，並在她掙扎起身，左手觸碰到其左胸部，右手環住腰部，以此強暴方式，妨害她身體行動自由權利。

由於小真奮力反抗、嚇阻，掙脫李男控制後，向林園分局報案，李男被移送高雄地檢署偵辦，並經檢方依強制猥褻罪嫌提起公訴。

李男指稱，想要摸小真肩膀，她很激動，才從後面環抱，但沒有摸胸部，他是彎下腰，不是摸她胸部，也沒有要騷擾的意思。

高雄地院改依強制罪和性騷擾防治法，判處李男有期徒刑10月，他不服上訴高雄高分院合後，被合議庭法官判決上訴駁回而告確定。

1、2審合議庭調查，勘驗監視器光碟畫面，李「熊抱」行為，有碰觸她胸部，但很快被小真嚇阻、制止，時間非常短﹔而小真也說，李男想追她，上開行為，僅是意圖騷擾，法官因而認定尚未達猥褻程度。

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