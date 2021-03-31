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    首頁　>　社會

    美女拉線上賭博、投資 詐欺集團詐逾千萬 被抄到330萬現金

    王姓富少（圖左）與妻子（圖中）被逮捕，富少還承租藍寶堅尼豪車代步。（記者張瑞楨翻攝）

    王姓富少（圖左）與妻子（圖中）被逮捕，富少還承租藍寶堅尼豪車代步。（記者張瑞楨翻攝）

    2021/03/31 09:45

    〔記者張瑞楨／台中報導〕中市警局刑警大隊偵查第一、二、八隊與第一、第六、霧峰分局，偵破一起真賭博、假投資的詐欺案，王姓富家少爺與陳姓廚師合作，透過美女大頭照的帳戶，拉攏民眾賭線上賭博，贏錢獲得信任之後，再拉攏民眾投資線上遊戲、線上賭場，之後斷絕聯繫，詐騙金額超過1000萬元，富少等人住處現金就有330萬元，中市警方逮捕王姓富少與妻子等32人，檢方依加重詐欺罪起訴。

    中市警局去年6月接獲民眾檢舉，去年底至今年初搜索並傳喚32人到案，警方調查顯示，這32人全部都是8年級生，都僅有20多歲，其中，王男是富家少爺，其妻穿的「潮服」，一件要價數萬元，陳男則是廚師，兩人於去年初合夥成立此詐欺集團，他們先承租商辦大樓，設立多處機房，再招募年輕人加入，並分為廣告、客服、推廣等部門，其中的「機手」部分，負責於LINE或IG社群軟體內，用美女人頭像的假帳號頭像，大量貼「輕鬆賺錢」與「賭場假獲利」的廣告手段，營造一夜致富的假象，吸引民眾加入。

    這群騙子的手段，是先吸引民眾線上購買點數，或到超商買遊戲點數，之後於線上賭博，有些人確實贏了錢，會信任這群騙子，騙子再慫恿拉攏贏錢的民眾，掏錢投資各種商品，包括網路遊戲、網路賭場，等金額夠多了，就斷絕聯繫，民眾才驚覺受騙。

    警方分析犯罪集團金流、群組內對話紀錄，經清查被害人，估算被騙金額高達上千萬元，主嫌用於詐騙的手機81支、電腦主機34台、電腦螢幕53台、分享器5台、監視器12組、遙控器6支及帳戶存簿等相關證物，以及藏放於富少等人住處的現金330餘萬元等，警方全數查扣，檢方依詐欺罪起訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    騙徒用美女大頭照，拉攏民眾賭博與投資。（記者張瑞楨翻攝）

    騙徒用美女大頭照，拉攏民眾賭博與投資。（記者張瑞楨翻攝）

    警方於富少等人住處查扣現金330萬元。（記者張瑞楨翻攝）

    警方於富少等人住處查扣現金330萬元。（記者張瑞楨翻攝）

    警方搜索此詐騙集團辦公室。（記者張瑞楨翻攝）

    警方搜索此詐騙集團辦公室。（記者張瑞楨翻攝）

    警方搜索此詐騙集團辦公室。（記者張瑞楨翻攝）

    警方搜索此詐騙集團辦公室。（記者張瑞楨翻攝）

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