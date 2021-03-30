老翁半夜不著咖啡店滑手機 幸好遇「雞婆店長」免破財

桃園警分局長邱紹洲（左）今天前往咖啡專賣店向阻詐報警的柯姓店長致謝。（記者陳恩惠翻攝）

2021/03/30 12:57

〔記者陳恩惠／桃園報導〕「年輕人，這點數要怎麼傳給我未來的女朋友？」獨居又行動不便的62歲楊姓男子三更半夜不睡，在住家附近的咖啡店內滑手機，突然走上前向櫃內的柯姓店長詢問，柯店長驚覺是「買遊戲點數才能見面的愛情詐騙」老梗於是報警，桃市警桃園分局景福派出所巡邏員警據報，耗費大半小時終於勸服楊男免再受「假女友」詐騙，分局長邱紹洲今天上午前往咖啡店向阻詐的柯店長致謝，同時贈送感謝狀、警察寶寶及禮券等表達謝意。

桃園分局表示，景福所員警陳翰莛及洪慧靜2天前的凌晨3時，接獲轄內某家咖啡專賣店柯姓店長的報案，表示有客人疑似遭詐騙，請警方到場協助勸說；陳、洪雙警趕至，發現單手拄著拐杖的六旬楊男，數日前在交友軟體認識了心儀的女人，女方要他幫忙送遊戲點數。

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楊男說，為了能與未來的女友見面，於是到超商買2000元點數，然後在咖啡店研究了半天，不知該如何將購買的點數密碼截圖，只好詢問柯店長要如何操作，才能將點數傳給未來女友？柯店長一看雙方對話，直覺就是愛情詐騙，好言相勸楊男可能被詐騙，但楊男堅信愛情，柯店長只好報警；陳、洪2員輪番舉出相關詐騙案例解說，經過近半小時勸說，讓楊男醒悟自己陷入粉紅泡泡的愛情詐騙陷阱，立刻將點數退回，警民通力合作成功阻詐。

分局長邱紹洲說，詐騙集團經常利用人性弱點矇騙，民眾一時不察可能上當受騙，警方及各金融機構相當重視防制詐騙，遇有疑似詐騙會立刻通報聯手防制，鼓勵大家都能向柯店長般「雞婆」，發現民眾可能遭詐即時勸阻並通報警方，相信能讓被害案件減至最低。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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