他收到網友5000元匯款驚喜 網友示警：小心被跨國通緝

網友表示他日前收到國外網友匯來的5000元。（示意圖，圖中提款卡與本新聞無關）

2021/03/30 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕跨國網路交友小心有詐！日前網友在《Dcard》分享，自己在網路上認識了一個外國網友，對方說要給他一個「驚喜」，過了沒多久戶頭就收到了5000元，讓他不敢相信，也請教網友是哪間「線上銀行」，但也釣出知情網友示警：「小心被跨國通緝」。

根據原PO在《Dcard》的貼文，他指出日前因緣際會認識一名外國網友，對方稱要給他一個驚喜，自己有提供匯款帳號給對方，沒想到過了沒多久，戶頭還真的多了一筆5000元的入帳，除驚喜到不敢置信以外，他也想詢問網友，對方匯款的線上銀行是哪間。

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貼文一出，網友紛紛表示：「小心你的帳戶被凍結，當成洗錢帳戶，沒有白痴會到處送錢啦，傻傻的」、「這是詐騙」、「這是許願池銀行」、「那種網友的大頭照都是假的吧，因為我測試過，他盜了很多不同人的照片，最後還直接跟我說在上班不能拍」。

也有網友提醒：「這是國外慣用的洗錢手法啊，你已被當成人頭帳戶了，先把帳戶關掉吧，甚至報案，到時候被當成洗錢帳戶，有罪都洗不清」、「小心被跨國通緝」，原PO看到大家的提醒，也回覆說：「對方以更新系統為由，要我去買1000元的蘋果禮品卡，好加在沒被騙」。

原PO出示他收到5000元匯款的交易明細，想請問網友是否知道對方線上匯款的銀行是哪間。（翻攝自Dcard）

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