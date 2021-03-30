彰縣第一個「十字形斑馬線」 行人穿越路口「不用兩段式」

彰化市旭光西路、博愛街口劃設全縣第1條「行人專用時相」」，行人過馬路不用再兩段式，穿越「十字形斑馬線只需25秒。（記者湯世名攝）

2021/03/30 17:01

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局交通隊最近在彰化市旭光西路、博愛街口劃設全縣第1條「十字形斑馬線」，行人過馬路不用再兩段式，而原本兩段式穿越路口須耗時逾60秒，穿越十字形斑馬線只需25秒，大幅縮短1倍多時間。

彰基副院長周志中說，經過計算，以站在博愛街口為例，行人穿越旭光西路抵達對面，大約需要20秒，到對面後要再花費約30秒等紅燈，才能在綠燈後穿越博愛街，到斜對面的教學研究大樓，穿越時間又要花約15秒，相當耗時；十字形斑馬線實施後，博愛街、旭光西路的4個交通號誌全部紅燈，車輛全部停止前進，行人直接穿越路中央到斜對面的教學研究大樓，僅需25秒，大幅縮短時間逾1倍。

請繼續往下閱讀...

陳姓民眾說，以往在這個十字路口需要穿越兩次才能抵達斜對面，現在可以一次就穿越，相當方便。不過記者今天到現場勘查，部分民眾還不習慣，仍然兩段式過路口。

交通隊長林世明指出，之所以選在旭光西路、博愛街口劃設全縣第1條「行人專用時相」十字形斑馬線，除了當地行人多，還因為緊鄰彰化基督教醫院與教學研究大樓，不少醫護人員、病患與家屬經常需要往返彰基總院及教學研究大樓，平常穿越博愛街、旭光西路需要走2次路口，花費時間過長，因此劃設這條十字形斑馬線來試辦，經過計算，以25秒時間通行最為適合，若成效良好，未來研議擴大實施。

彰化縣警局交通隊在彰化市旭光西路、博愛街口劃設全縣第1條「十字形斑馬線」。 （記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法