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    把自己當機車？ 2女路上聊天太忘我 悠哉走進待轉區

    機車準備騎到待轉區時，前方有兩名女子正沿著斑馬線悠哉地走著。（擷自「路上觀察學院」）

    機車準備騎到待轉區時，前方有兩名女子正沿著斑馬線悠哉地走著。（擷自「路上觀察學院」）

    2021/03/29 11:35

    〔記者許國楨／台中報導〕依現行交通法規，台灣絕大多數路口都強制機車要兩段式左轉，但有民眾在臉書社團PO了一段影片，兩名行人過馬路時疑聊天太忘我，竟站進機車待轉區中，此舉讓網友簡直笑翻直說超奇耙，也有網友說，「最佳勇氣獎」、「是把自己當機車嗎？」警方今天則說，此舉真的是首見，籲行人走路要專心以免發生意外。

    按民眾在臉書社團「路上觀察學院」分享的該段影片，地點是在台中市西屯區的青海路與河南路口，片中可見當時一輛機車要左轉，依照交通法規準備騎到待轉區時，前方有兩名女子正沿著斑馬線悠哉地走著，未料下一秒竟直接走進機車待轉區中，還站著繼續聊天準備等號誌變綠燈過馬路，完全不知道自己做了甚麼事。

    而騎士因為待轉區遭兩人占用，於是鳴喇叭提醒，此時兩名女子還回頭看了一眼，直到會意到站錯地方，才趕緊回神一起尷尬地走開；而網友看到這段影片覺得太好笑，瞬間湧入一堆留言，「過去曾有汽車佔用待轉區，沒想到行人也會」、「要麻就是把自己當成機車，要麻就是承認自己很機車」、「三寶不管用什麼移動方式都是三寶」⋯，笑翻網友。

    轄區警方今天說，從影片內容來看，兩名女子可能是行進間聊天太忘我，導致誤以為已走到行人穿越道，才會停滯在機車待轉區，也是首次見到此種狀況，但此舉已違反道交條例第78條「行人行經道路，不依標誌、標線及號誌通行」可處300元罰鍰，籲行人走路要專心路況，避免衍生危險。

    未料下一秒竟直接走進機車待轉區中，還站著繼續聊天。（擷自「路上觀察學院」）

    未料下一秒竟直接走進機車待轉區中，還站著繼續聊天。（擷自「路上觀察學院」）

    騎士鳴喇叭提醒，此時兩名女子還回頭看了一眼。（擷自「路上觀察學院」，請打馬）

    騎士鳴喇叭提醒，此時兩名女子還回頭看了一眼。（擷自「路上觀察學院」，請打馬）

    直會意到站錯地方，才趕緊回神一起尷尬地走開。（擷自「路上觀察學院」）

    直會意到站錯地方，才趕緊回神一起尷尬地走開。（擷自「路上觀察學院」）

    影片內容在中市西屯區河南路、青海路路口機車待轉區。（記者許國楨攝）

    影片內容在中市西屯區河南路、青海路路口機車待轉區。（記者許國楨攝）

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