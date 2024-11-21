不滿交往3個月分手 國中老師開槍報復卡彈女老師逃過一劫

高市一名國中男老師拿電擊棒攻擊同校女老師逼復合不成，竟開槍企圖殺掉對方。示意圖。（資料照）

2024/11/21 11:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高市某國中任教的黃姓教師與同校女老師分手後，黃師為求復合，竟上網買了2把改造手槍，拿到學校朝前女友開槍，但槍枝太爛卡彈，女老師躲過一劫，學校另名女老師見狀，上前安撫黃男到學務處喝茶，黃趁機把槍藏在學務處沙發，校方報警處理，黃師否認犯行，辯稱是要阻止前女友自殺，但檢方不採信他的說詞，偵結後依殺人未遂罪起訴。

檢方指出，黃姓男老師（31歲）曾與同校的女老師交往約3個月，女老師認為兩人個性不合提分手後，黃師一直想復合，但又找不到好方法；今年6月，黃師分別上網買了一把改造手槍和一把瓦斯槍（不具殺傷力），同月25日，黃師請友人開車載他到學校地下停車場，埋伏在女老師的車旁，等女老師現身時，黃師拿電擊棒衝出，朝女老師左腹電擊。

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女老師拿手提包阻擋，黃師見電不到女老師，竟掏出改造手槍，朝女老師開槍，但因槍枝太爛卡彈未擊發，女老師見狀拔腿狂奔，同校的另名女老師剛好騎車行經該處，受害女老師上前求援，見義勇為的女師上前安撫黃師，並把他帶到學務處喝茶。

黃師被女老師帶到學務處時，趁機把槍藏在沙發裡企圖規避刑責，校方主任了解來龍去脈後立即報警，警方到場後查獲手槍及子彈13顆，並當場逮捕黃師，檢方複訊後聲押獲准，校方教評會今年8月也決議不續聘，將黃師開除。

高雄地檢署偵查時，黃師否認要殺女老師，辯稱女老師有自殺傾向他是為了阻止女老師自殺，才會拿電擊棒「安撫」對方情緒；但檢方查出，黃師曾於2022年與另名女子交往時，對方當時提分手，黃師竟在不到一個月時間撥打484通電話騷擾對方，當時檢察官放他一馬，同意讓他緩起訴，沒想到到黃男在緩起訴期間，竟又出現「恐怖情人」行徑，因此偵結後依殺人未遂罪將他起訴。

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