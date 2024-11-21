指甲油塗防偽線 偽幣累犯印近百萬假鈔行騙攤商

柯姓男子偽造的500元假鈔幾可亂真。（民眾提供）

2024/11/21 11:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾偽造貨幣被判刑5年4月的柯姓男子，出獄後重操舊業，他的手法再度精進，把指甲油塗在防偽線，成功製出68張500元紙鈔成品和1786張半成品（換算真鈔為927000元），柯男把其中一張500元拿去夜市買甜甜圈，成功騙過攤商，直到老闆收攤數鈔時才驚覺受騙報警，警方循線逮捕柯男，檢方偵結後依偽造幣券罪將他起訴。

檢方指出，48歲的柯姓男子早年曾涉犯竊盜等罪被判刑，出獄後，2010年3月他把經營印刷廠所學的技術用在製造假鈔上，以彩色雷射輸出方式，套印面額500元的紙鈔圖版影像在特殊紙張上，再以黏貼窗式光影變化安全線、光影變化箔膜，成功偽造出500元假鈔，結果被警方查後，被依偽造幣券罪判刑5年4月定讞。

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柯男出獄後不思悔改，再度重操舊業，這次他手法再度精進，除了重覆過去製偽幣的手法外，更在防偽線上加強，他把指甲油塗在防偽線，讓假鈔與真鈔更難以分辨；柯男成功製出偽鈔後，把其中一張500元假鈔拿去夜市試水溫，他買了一份90元的炸雞甜甜圈後，成功從攤商手中換取410元的零錢，直到老闆收攤數鈔時才驚覺受騙報警。

警方獲報循線逮捕柯男，並起獲68張成品和1786張半成品的500元紙鈔，高雄地檢署偵查時，柯男坦承犯行，檢方認為他涉犯詐欺及偽造幣券罪，從重論處，依最輕本刑5年以上徒刑的偽造幣券罪將他起訴。

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