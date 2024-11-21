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    男投資虛擬貨幣被詐900萬 聯手警方約出22歲車手逮人

    警方在約定地點逮捕取款車手。（圖由民眾提供）

    警方在約定地點逮捕取款車手。（圖由民眾提供）

    2024/11/21 12:11

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕虛擬貨幣價格狂飆，高雄警方昨（20）日破獲投資詐財案，詐團即在美國總統大選前，以話術誘騙民眾交易虛擬貨幣陸續得手新臺幣900萬元，因食髓知味讓被害人心生警覺，聯手與警方逮捕22歲盧姓車手，發現他當天已在台南犯案，才到第二站就被逮。

    前鎮分局日前接獲50歲吳姓男子報案，經瞭解他透過網路社群加入投資群組，群組以投資越多獲利越高藉此誘騙投入資金，7月間正值美國總統大選選戰方酣，比特幣出現漲勢，吳男第一次面交現金，詐團後續以「獲利穩定且持續獲利」誆騙，與害人前後共面交9次，詐騙金額高達900萬元。

    直到吳男試圖提領獲利所得時，假交易平台稱尚需補足虛擬貨幣共湊齊新臺幣1千萬元才可出金，被害人這才發覺有異報警處理。

    草衙所長楊鴻景在得知案情後，聯繫被害人並得知詐騙集團企圖再面交取款，立即與偵查隊組成專案小組，在雙方約定的時間前提前部署埋伏。由於被害人每次都是坐上車手的轎車進行面交，警方不敢大意，在昨日中午見吳男上車後，抓緊時機立刻上前圍捕，現場除查扣贓款餌鈔100萬元、智慧型手機（電子錢包）等贓證物。

    警方從盧嫌口中得知，到高雄取款前已經先到台南犯案，結果當天的取款才到第二站就被警察抓到。警方詢後也將盧嫌依詐欺與洗錢防制法送辦。

    警方將車手壓制逮捕。（圖由民眾提供）

    警方將車手壓制逮捕。（圖由民眾提供）

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