佛心房東2年沒催收房租 開房門察看赫見房客成白骨

萬華警方正在進一步釐清林女死因。（資料照，記者王冠仁攝）

2024/11/21 12:12

〔記者王冠仁／台北報導〕51歲林姓女子在台北市萬華區一處套房租屋居住，但她經濟不寬裕，沒正常繳房租；61歲房東曾催繳，林女當時患病，希望房東寬限，房東好心答應，久了也忘了此事，林女因此將近2年沒繳租。房東昨天到出租套房幫忙張姓房客處理水電問題，想起許久沒有林女消息，因此打開房門察看，沒想到赫見她已成白骨。

警方調查，林女多年前向房東承租套房居住，但她經濟狀況不穩，繳租不正常；去年5月，房東曾催繳，但林女聲稱當時患病無法工作，希望能夠寬限，等到她屆時找到工作再繳租，房東也好心答應。由於房東平時有多處房屋出租，時間一久也忘了林女沒有交租。

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在林女隔壁租屋居住的張姓房客，昨天因為水電問題通知房東前來協助，房東到場處理完畢以後，這才想起許久沒有林女的消息，於是前往敲門詢問，但敲門許久都未獲回應。房東詢問張，張也說很久沒有看到林女，房東於是拿出備份鑰匙打開房門查看，沒想到她已成為白骨。

張姓房客告訴警方，今年4月曾聞到一股異味，但味道並不持久，因此不以為意。林女父親也說，今年農曆春節時她曾返家吃飯，當時並無異狀，由於父女倆平常極少聯繫，沒料到女兒居然會死亡。

警方勘驗現場，發現林女租屋處內有裝設抽風機且持續運作至今，研判林女遺體的異味大多被排至屋外，而屍水則被床鋪吸收，因此她身亡後才會長期沒被人發現。警方已報請司法相驗，進一步釐清林女確切死因。

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