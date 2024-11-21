丟甩摔7月大男嬰！3天施暴20次 惡保母被判3年半

新北地院。（資料照）

2024/11/21 12:22

〔記者王定傳／新北報導〕保母葉寶瑛今年2月接手照顧1名7個多月大的男嬰短短3天，就對他施暴高達20次，包含將男嬰用力丟、甩、摔在木質拼接地板上，甚至發現男嬰意識異常，仍用力搖晃，新北地院審理後依成年人故意對兒童犯重傷害未遂罪，判處葉女3年6月徒刑。

檢警調查，葉女領有合格保母執照，2020年開始擔任全職保母，今年2月19日起受託照顧被害男嬰，卻在接手照顧當日下午4時就涉施暴，將男嬰以背朝地方式摔在木質拼接地板，或以單手拖拉身體、以拉雙手不當方式拉起後摔在沙發上。

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隔日早上10點，葉女繼續施暴，同樣以背朝地方式，用力將男嬰摔在木質拼接地或推他頭部、以拉單手不當方式拉起後用力摔在沙發上等；21日下午，葉女變本加厲，用力把男嬰丟、摔在木質地板上等，甚至發現男嬰意識狀況異常，仍用力搖晃身體。

檢警調查，葉女照顧男嬰短短3天，施暴次數高達20次，21日晚間6時許，被害者父親將男嬰接回家，發現他有昏睡、全身癱軟狀況，送至診所診治返家，仍有發高燒、抽搐等情形，隔日凌晨3時送醫急救，經醫院社工通報疑似兒虐案件，警方介入調查，經徵得葉女同意上門搜索，查扣監視器畫面發現她的離譜行為。

偵查時，葉女雖承認因情緒失控、多次摔擲被害者及粗魯對待，但僅認傷害，辯稱「因為小孩一直哭鬧，才會這樣，不是故意要讓小孩受傷」；檢方勘驗監視器畫面並函詢醫院後確認，葉女施暴致被害者受有不治或難治傷害，依成年人故意對兒童為重傷害及妨害幼童發展致重傷等罪嫌將她起訴。

審理時，她仍否認重傷害故意，合議庭依醫院函文等證據判斷，男嬰的癲癇症狀獲得控制，顱內出血、眼底出血仍在積極治療中，不排除視力、智力及動作可以正常發展，且他還在發育當中，目前無法確認顱內出血、眼底出血所造成的後遺症是否達重傷害程度。

不過，合議庭判定她所為構成重傷害未遂、妨害幼童發育罪，以較重的成年人故意對兒童犯重傷害未遂罪論處，並斥責她行為非常值得加以譴責，法院也認為不應該輕縱，幸好男嬰傷況並未達重傷害程度，接受治療後也有好轉的跡象，但由於葉女事後只坦承傷害行為，否認重傷害故意，犯後態度無法給予被告最有利的考量，因此做出上述判決。

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