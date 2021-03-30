在立院餐廳「喬案」自抬身價騙950萬 司法黃牛被起訴

李男宣稱買瑪莎拉蒂豪車的錢，是向昔日獄友借得，中檢不採信，依詐欺罪起訴。（資料照）

2021/03/30 13:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家公司的紀姓負責人，被侄子向調查局台中市調查站檢舉犯法，但侄子卻認為調查員沒積極偵辦，透過管道認識有詐欺等前科的李男，希望能影響司法，李男遂邀請對方到立法院的餐廳「喬案件」，還拿950萬元謊稱要「打點」調查員，卻鯨吞拿去買130萬、140萬元的賓士與瑪莎拉蒂豪車，事隔2年餘，調查員搜索李男住處，查扣逾200萬元的房地產與2輛豪車，檢方偵辦時他否認犯行，台中地檢署今天依詐欺罪起訴，聲明法院加重其刑。

起訴書指出，李男有詐欺、背信與誣告等前科，2014年出獄，中市一家企業的紀姓負責人，被曾任總經理的侄子，檢舉觸犯商業會計法與稅捐稽徵法，其侄子認為調查局台中市調處沒有積極偵辦，2017年11月透過趙姓朋友介紹，認識自稱司法關係很好、俗稱司法黃牛的李男。

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李男為求自抬身價，把對方邀請到立法院餐廳用餐，宣稱自己認識立委、法務部官員、調查局官員，有辦法影響調查員，把紀男的案件儘速偵查法辦，但要1200萬元打點調查員，雙方討價後以950萬元成交。

紀男的侄子透過趙男，先後交款950萬元，李男先把錢用來償還買賓士車的貸款（估價市值130萬元），之後又再買1輛瑪莎拉蒂的跑車（估價市值140萬元），調查中部地區機動工作組於今年1月14日搜索李男住處，查扣豪車2輛與不動產等財產。

李男辯稱買豪車等款項，是向坐牢時的獄友借得，但他的同居人卻說，李男講話愛吹噓，曾因謊稱可擺平官司，或把無辜民眾提報流氓，被法院判刑，事隔上李男只曾經幫長輩寫過土地分割訴訟的民事答辯狀，不可能有處理官司的能力，另外，購買的瑪莎拉蒂豪車，還停到距離住處數公里外的停車場。

檢方偵辦時，李男否認拿錢，中檢不採信辯詞，今天依詐欺罪起訴，並以他再犯詐欺為由，聲明法院加重量刑，沒收違法所得950萬元。

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