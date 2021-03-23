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    首頁　>　社會

    騙很大！ 賣中古車里程數25萬改5萬被起訴

    男子將里程數25萬公里的自用小貨車改成5萬公里後賣出，遭檢方依詐欺等罪起訴。（資料照）

    男子將里程數25萬公里的自用小貨車改成5萬公里後賣出，遭檢方依詐欺等罪起訴。（資料照）

    2021/03/23 16:18

    〔中央社〕余男在彰化花壇經營中古車行，曾修改里程數賣車遭法院判刑，但余男不知悔改，繳完罰金後仍將里程數25萬公里的自用小貨車改成5萬公里後賣出，遭檢方依詐欺等罪起訴。

    根據彰化地方檢察署今天公布的起訴書，在彰化花壇鄉經營中古車行的余男曾因修改車輛里程數，遭彰化地院判處有期徒刑6個月可易科罰金，余男繳完罰金後仍不知悔改，繼續幹修改里程數的勾當，讓二手車能以較高價格售出。

    檢方查出，余男從民國107年開始，先將一輛里程數17萬多公里的BMW轎車，更換里程數為只有7萬5678公里的儀表板，再將BMW轎車以新台幣65萬多元賣出；余男又在108年購買了一輛里程數已經超過25萬公里的自用小貨車，換裝上里程數只有5萬8000多公里的儀表板，將小貨車以32萬元賣給何男。

    余男和何男簽約後，擔心東窗事發，和妻子陳女、車行員工詹女，偷偷在何男的汽車買賣合約書上加註「因儀表板損壞，舊里程數為25萬多，故更換維修儀表板為5萬多」之字句；何男則因車輛抖動，將小貨車開回原廠檢查，才發現里程數相差20多萬公里，因此向警方報案。

    余男向檢警辯稱，雖然有更換車輛儀表板，但都有口頭告知買主有更換儀表板和實際里程數，不過檢方認為，里程數已更改，買主還是願以原價買車不合理，認為余男辯詞不足採，因此依詐欺、偽造文書等罪起訴中古車行負責人余男、陳女以及車行員工詹女等人。

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