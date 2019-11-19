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首頁　>　社會

買中古車打D檔竟「倒退嚕」 花14萬5修理卻只獲賠…

蔡姓女子買二手車，發現變速箱交車前就故障，提訴求償只獲賠1萬4500元。（資料照）

蔡姓女子買二手車，發現變速箱交車前就故障，提訴求償只獲賠1萬4500元。（資料照）

2019-11-20 00:01:33

〔記者王定傳／新北報導〕蔡姓女子去年買了一台中古BMW汽車，交車後打D檔車子卻往後「倒退嚕」，到修車廠檢查，確認變速箱故障，向車商求償更換變速箱費用14萬5000元，新北地院雖確認車子在交車前就有瑕疵，不過這台車車齡已經15年，扣除折舊額後，僅判車商須賠償1萬4500元。

據了解，蔡女在去年5月間花了22萬元，向新北市蘆洲區一間標榜「絕無泡水、調錶、重大事故、絕非營業車、絕不低價欺騙」的二手車商，購入一台BMW，但交車2 、3天後，就發生打D檔車子「倒退嚕」，以及故障燈閃爍等狀況，甚至連停車場的坡都爬不上去。

蔡女氣憤找車商協商，宋姓業務教她按「RESET」鍵，將系統重置，問題仍沒解決，只好找維修場檢查，確認變速箱故障，要換得話，得花14萬5000元。

蔡女認為車商無意解決，找消保官投訴，車商只願貼補3萬元，她只好提出民事訴訟，希望解約返還22萬，或賠償更換變速箱的費用14萬5000元。

一審簡易庭判她敗訴，上訴後，二審新北地院合議庭雖改認定，車商在交車前就知道車子有瑕疵，應負瑕疵擔保責任，不過，由於這台車已經15年，要把折舊算進來，折扣後僅判賠1萬4500元，還比當初車商願意貼補的費用低。

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