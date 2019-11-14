網路買賣二手車糾紛 男遭「受害者聯盟」押上山圍毆亡

死者女友昨在網路上泣訴蔡男遭毆致死過程。（記者許倬勛翻攝）

2019-11-14 17:48:12

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市龍潭區38歲蔡姓男子今年7月間在網路上販賣權利車、「AB車牌」，以何姓、葉姓男子為首的19名買家自認受騙，組成「受害者聯盟」約蔡男談判、索討金錢，不料談判破裂，一夥人竟將蔡男載往山區圍毆並要家人籌錢，蔡男返家時已奄奄一息，蔡男父母雖然緊急將愛子送醫，仍挽不回他的年輕生命，涉案的19人已被警方依擄人勒贖、殺人等罪嫌移送法辦，其中何、葉等4人聲押獲准，全案由桃園地檢署偵辦中。

蔡男的友人日前透過網路揭發這起案件，淚訴這是「一個死得不明不白的年輕人，與活在悲傷與恐懼的父母」的故事，友人說，蔡男是獨子，父親罹癌，失去兒子後還要活在恐懼之中，希望這篇文章能引起大家的關注，幫助年邁的父母能替他們的孩子討回公道。

請繼續往下閱讀...

龍潭警方表示，獲報後即組成專案小組，於7月18日上午透過家屬聯繫何、葉主嫌，當場查獲犯案用電話、棍棒等物證，之後再循線逮獲涉嫌行凶的同夥，以擄人勒贖、殺人等罪嫌將涉案的19人移送桃園地檢署偵辦，不過，偵訊過程雙方有意和解。

據悉，蔡男在網路上以低廉價格販售二手車、權利車，買主相中後支付訂金，交車時卻發現車內外多有瑕疵，或實車與圖片不符，此外，蔡男也從事車牌買賣，同一塊車牌賣給多人，引來買家抱怨交易過程總是不清不楚，自認買車受騙的19人組成「受害者聯盟」，7月17日深夜約蔡男談判，要求對方吐出訂金與賠償金額，蔡男不願付錢，一夥人便強行將他押上車載往乳姑山，持棍棒等器械輪番毆打，半夜後再將蔡男載返回家，企圖向其家人討錢。

不料，還未到家蔡男已奄奄一息，一行人驚覺下手太重，不敢主動將他送醫，改以蔡男手機連絡其家人，要求籌出10萬元並恐嚇不得報警、須以計程車載送蔡男就醫；蔡男父母嚇壞，趕緊將愛子送往醫院急救，但到院時蔡男已出現「橫紋肌溶解」症狀，於隔日凌晨4點宣告死亡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法