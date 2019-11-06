殺害前女友直播主 廖晏霆二審改判無期徒刑

殺害女直播主的廖晏霆二審改判無期徒刑。（資料照）

2019-11-06 10:23:13

〔記者張文川／台北報導〕男子廖晏霆去年5月持刀狠殺剛分手3個月的前女友、「17直播」女直播主邱喬琪5刀致死，台北地院一審今年2月依殺人罪將他15年、褫奪公權7年；高等法院二審上月辯論時，廖男當庭向邱父磕4個響頭道歉，但對方拒不接受，高院今宣判，改判無期徒刑。可上訴。

廖晏霆和死者邱喬琪是高中同學，2人交往3年多，因個性不合，邱女提分手，但廖男不願意，多次到邱女住處堵人求復合，去年農曆春節前，廖還打電話給邱父，放話說邱女若分手，會對她不利，當時邱父對廖好言相勸，但沒有結果。

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去年5月28日晚間6時，廖男預藏水果刀、2組童軍繩，赴邱女的台北市租住套房外強行敲門要求復合，被拒於門門口外，他竟將邱女推進房間裡，用利刃猛刺她5刀致死，其中2刀深及胸椎、肺部。

一審台北地院認定廖男有致邱女於死的犯意，但不屬預謀殺人，考量他只有當庭向死者父母鞠躬道歉，但未提出具體和解賠償方案，未獲家屬原諒，將廖判刑15年。

高院二審上月最終辯論時，廖晏霆仍堅稱沒有殺人動機和犯意，是要作勢自殺欲挽回感情，沒有殺害邱女的意圖，「我只是想保護她」；邱父當庭痛罵他「胡說八道」，女兒是因廖有暴力行為而分手，廖在案發前就曾嗆聲要殺害女兒和閨密，「他根本是預謀殺人，至今毫無悔意，應該判死刑」。

廖男又說原本打算在死者住處頂樓自盡，但又想活著交代清楚整件事，「如果判我死刑，我都接受，不會反抗」，並起身下跪聲淚俱下向邱父磕4個響頭，但邱父拒絕接受。

邱女父母另提民事求償，台北地院上月判廖男應賠償共700萬餘元；邱女的郭姓房東，也不滿套房變凶宅，向廖男求償房子的交易價值減損損失，北院今年7月判廖男應賠償70萬餘元。

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