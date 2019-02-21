狠殺17直播主前女友 劈腿男被判15年

2019-02-21 11:12

〔記者溫于德／台北報導〕劈腿累犯廖晏霆，去年5月狠殺5刀刺死前女友、「17直播」的女直播主邱喬琪，案經台北地院審結，今判廖有期徒刑15年，褫奪公權7年，可上訴。

起訴指出，去年5月28日晚間6時，廖男預藏水果刀、2組童軍繩，赴邱女北市住處強行敲門要求復合，在門口遭拒，竟將邱推進房裡猛刺5刀致死，事後被依殺人罪提起公訴。

全案去年8月首度開庭時，廖男否認殺人犯意，推稱女方脖子上之所以會有傷痕，是因他「推」與「勾」死者脖子，並未「勒」；至於為何會準備2條童軍繩？廖解釋，原本打算在死者住處頂樓自我了結。廖的律師也說，廖年初接連遇到家人過世、女友要求分手，加上當兵時的長官輕生等事，導致心情低落想結束生命。

全案隔月再開時，邱女家人雖均到庭，但因案件尚在調查，法官並未准許邱母請求對廖男說話，僅詢問證人。

閨蜜陳女作證指出，邱女分手後顯得「很開心」，也曾說「分開就好了」，案發當天，廖男也曾對警方說「我殺人了」；但廖隨即否認辯稱，當下說的是「她好像死掉了」；至於也作證的廖母則在公訴檢察官追問之下，承認兒子案發前從未試圖割腕自殺。

當日開庭曾休庭，廖男雖起身向死者家屬下跪，仍遭邱母狠斥「我絕對不會原諒你！」

邱母離庭後痛批兇手是「渣男」，不僅吃她女兒、用她女兒，交往期間還數度劈腿，但女兒仍容忍他，且女兒從小活潑開朗，從告別式來了2、300個朋友就知道女兒為人；邱母也說，從小呵護女兒到大，長得漂漂亮亮，莫名其妙就被廖男殺掉，再也回不回來了，但廖還推卸責任，再度強調「我永遠不會原諒他！」

邱父則說，女兒春節回家過年，廖男趁機帶其他女子回女兒租屋處偷吃，後來女兒回台北在垃圾桶內見保險套，才發現廖再度劈腿，才會提分手。

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