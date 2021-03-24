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    飲料店開出1000萬中獎發票 業者竟補開發票詐領遭搜索約談

    今天被檢調搜索的成助茶連鎖茶飲加盟店。（圖截取至Google Maps）

    今天被檢調搜索的成助茶連鎖茶飲加盟店。（圖截取至Google Maps）

    2021/03/24 15:26

    〔記者錢利忠／台北報導〕在桃園市經營連鎖茶飲店「成助茶（ChangeCha）」的業者劉炯宏，涉嫌詐領去年9月中獎1000萬元的統一發票未遂，台北地檢署今指揮調查局北部地區機動工作站，兵分2路搜索及約談劉男，全案朝偽造文書及詐欺未遂等方向偵辦。

    據悉，該張1千萬元中獎發票開出後，始終沒有中獎人出面領取獎金，劉男後來得知該店開出1千萬元中獎發票，在不知有沒有中獎人出面領獎的情況下，竟大膽以補開發票的方式試圖詐領，卻不知發票系統早已將中獎發票的檢查碼上傳財政部。

    檢方調查，劉男原與友人共同經營茶飲店，退股後仍持續協助該店管理收銀機系統，劉男得知該店於去年9月開出中獎1000萬元、發票號碼為GB42024723的統一發票，竟於今年1月間，登入店內收銀機電腦系統，虛偽開立日期為109年9月29日、中獎號碼GB42024723、消費金額為35元的發票，並於今年2月間持新開的不實發票欲兌領1000萬元中獎獎項。

    不過，因發票檢查碼與實際中獎發票上傳至財政部電子發票整合服務平台的檢查碼不符，因而遭拒絕兌領，事後北區國稅局分局要求茶飲店業者說明，劉男竟以該茶飲店名義函覆，表示檢查碼為8514的GB42024723號統一發票，才是正確開立的發票。

    劉男為詐領獎金，於今年2月要求茶飲店店員協助補開原來實際中獎的GB42024723號統一發票（正確檢查碼3793），並向北區國稅局分局人員提出檢查碼分別為8514（虛偽開立）及3793（店員補開）等2張GB42024723號統一發票，謊稱自己是中獎發票的消費人，因POS機異常，導致同時產生2張號碼相同的發票，因而被北區國稅局分局人員發覺異常而告發，全案因而曝光。

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